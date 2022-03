Κοινωνία

Κακοκαιρία - Δρομολόγια πλοίων: Ποια δεν εκτελούνται

Μετ΄ εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωϊνά δρομολόγια των επιβατηγών πλοίων «Αικατερίνη Π» και «Σούπερ Φέρρυ» για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο από το λιμάνι της Ραφήνας. Επίσης, δεν θα εκτελεστεί το πρωϊνό δρομολόγιο από Ραφήνα για Μαρμάρι.

Εν τω μεταξύ, κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου.

Ο καιρός σήμερα Τρίτη

Χειμωνιάτικος παραμένει και σήμερα ο καιρός, με κατά τόπους ισχυρές βροχές ή καταιγίδες να αναμένονται μετά το μεσημέρι, στα παραθαλάσσια κυρίως, της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, στα νησιά του βορείου Αιγαίου, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις, οι οποίες βαθμιαία από τις προμεσημβρινές ώρες θα ενταθούν, θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικό υψόμετρο 400 μέτρα) της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της ανατολικής Πελοποννήσου και της Κρήτης. Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Ιόνιο βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βορειοδυτικά νωρίς το πρωί θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

