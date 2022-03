Κόσμος

Ουκρανία: οι απώλειες της Ρωσίας και η “εξαφάνιση” ανάρτησης

Εξαιρετικά βαρύς είναι ο απολογισμός για τις ρωσικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Ουκρανία, σύμφωνα με άρθρο σε εφημερίδα προσκείμενη στο Κρεμλίνο, που “χάθηκε” λίγο μετά από την δημοσίευση του.

Η Κομσομόλσκαγια Πράβντα δημοσιεύει εξαιρετικά βαρύ απολογισμό απωλειών στις τάξεις των ένοπλων δυνάμεων της Ρωσίας, κατόπιν όμως τον διαγράφει, προκαλώντας αίσθηση και αντιδράσεις.

Η προσκείμενη στο Κρεμλίνο εφημερίδα Κομσομόλσκαγια Πράβντα δημοσίευσε στην ηλεκτρονική της έκδοση την Κυριακή, για μερικές ώρες, ιδιαίτερα βαρύ απολογισμό των απωλειών του πολέμου στην Ουκρανία στις τάξεις του ρωσικού στρατού — προτού τον διαγράψει.

Το προχθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας, που επικαλείτο το υπουργείο Άμυνας, αναφερόταν σε 9.861 νεκρούς ρώσους στρατιωτικούς από την έναρξη του πολέμου.

Πρόκειται για αριθμό πολλαπλάσιο των 498 πεσόντων, του μοναδικού επίσημου απολογισμού που έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα από τη Μόσχα.

Ωστόσο το επίμαχο απόσπασμα του κειμένου της εφημερίδας διαγράφτηκε μερικές ώρες αργότερα. Δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής καμιά εξήγηση από τη διεύθυνση σύνταξής της.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης διερωτώνται για τον απολογισμό και το εάν ήταν ακριβής. Ορισμένα επισήμαναν ότι την Κυριακή δεν ανακοινώθηκε κανένας απολογισμός στην καθημερινή ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας.

Δημοσιογράφος της Wall Street Journal σχολίασε χαρακτηριστικά μέσω Twitter πως είτε ο ιστότοπος της Κομσομόλσκαγια Πράβντα υπέστη πειρατεία, ή η εφημερίδα είχε την πληροφορία αυτή από δικές της πηγές στο υπουργείο και τη δημοσίευσε.

Εάν ο αριθμός που δημοσιεύτηκε είναι ακριβής, σημαίνει ότι οι απώλειες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά βαριές, ακόμη περισσότερο διότι τις υπέστη μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. Συγκριτικά, στον πόλεμο του Αφγανιστάν τη δεκαετία του 1980 ο στρατός της πάλαι ποτέ σοβιετικής ένωσης έχασε κάπου 15.000 στρατιώτες σε περίοδο εννέα ετών.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε την Κυριακή ότι αφότου άρχισε την 24η Φεβρουαρίου η εισβολή στη χώρα του έχουν σκοτωθεί κάπου 14.000 ρώσοι στρατιωτικοί.

Ούτε ο αριθμός που δημοσίευσε η ρωσική εφημερίδα, ούτε ο αριθμός που έδωσε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους είναι δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Το Κρεμλίνο παρακολουθεί πολύ στενά την κάλυψη στα ΜΜΕ του πολέμου, στον οποίο αναφέρεται με τον όρο «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

