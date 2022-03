Life

“The 2Night Show” - Κρυσταλλία: Το “Ελλάδα έχεις Ταλέντο” και η εξομολόγηση για τον γιο της (βίντεο)

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια, την οποία απολαμβάνουμε και στη θέση της κριτικής επιτροπής του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο», ξεδίπλωσε άγνωστες πτυχές της ζωής της.

Στην παρέα του «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας και η Κρυσταλλία Ρήγα.

Η Κρυσταλλία μίλησε για τα μαθητικά της χρόνια ως «αγοροκόριτσο», για την εμπειρία της ως κριτής στο show του ANT1, ενώ αποκάλυψε γιατί νιώθει άβολα στις συνεντεύξεις. Πόσο έχει αλλάξει τη ζωή της ο μονάκριβος γιος της, Νικηφόρος;

«Δεν ήμουν η όμορφη του σχολείου, ήμουν αγοροκόριτσο. Δεν ένιωθα ποτέ όμορφη, ούτε ήμουν. Όταν μιλάω, είμαι λίγο αθυρόστομη. Με λες και νταλικιέρη. Ερχόντουσαν αγόρια αλλά εντάξει. Ήμουν ένα κορίτσι μέταλ με γκέτες», αποκάλυψε αρχικά για την εφηβεία της.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε: «Όταν με βάζουν στην άκρη και με ρωτάνε κάτι, είμαι σαν το ελάφι που το χτυπάει προβολέας. Μπορεί να το έχω από το σχολείο, θα το λύσω με τον ψυχολόγο μου».

Η ίδια πριν ενάμιση χρόνο έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Δημήτρη Πλατανιά. Μιλώντας για το μωρό της σημείωσε ότι είναι πολύ δύσκολο να δουλεύει και να το φροντίζει αλλά το προσπαθεί.