Μελίσσια: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου για ένα... sms

Ανήλικοι έστησαν ενέδρα σε 16χρονο, τον σακάτεψαν στο ξύλο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένα 16χρονο παιδί στα Μελίσσια, καθώς ένα από τα SMS που αντάλλαξε με συνομήλικό του θεωρήθηκε… κοροϊδευτικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα της επίθεσης αντάλλαξε γραπτά μηνύματα με έναν συνομήλικό του και ένα από αυτά θεωρήθηκε κοροϊδευτικό.

Ακολούθως ο δράστης της επίθεσης συνεννοήθηκε με ακόμη πέντε άτομα και έστησαν ενέδρα στο θύμα και έναν φίλο του.

Του προκάλεσαν κατάγματα στη μύτη και μώλωπες στο πρόσωπο και σε διάφορα μέρη του σώματος. Το θύμα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μύτη, ενώ παρέμεινε νοσηλευόμενος για κάποιες ημέρες.

Οι αστυνομικοί έχουν ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος των ανήλικων δραστών, αλλά και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ωστόσο, οι ανήλικοι δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί.

