Ο Μητσοτάκης στην Λαχαναγορά του Ρέντη

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Λαχαναγορά έρχεται στον απόηχο των ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά.

Επίσκεψη στην Κεντρική Λαχαναγορά στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Λαχαναγορά έρχεται στον απόηχο των ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά, ενώ τα σούπερ μάρκετ επιβάλλουν πλαφόν σε δημοφιλείς κωδικούς αλεύρων και ηλιέλαιου για αγορές από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα.

