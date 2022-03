Ηράκλειο

Φωτιά στο Ηράκλειο - Νεκρή μία γυναίκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός στη γειτονιά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία. Πως συνέβη η τραγωδία με θύμα την άτυχη γυναίκα.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε μονοκατοικία στο Ηράκλειο, στη συμβολή των οδών Σκουντή και Μονής Παλιανής.

Στο σημείο, όπου επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με δύο οχήματα, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στη μονοκατοικία, προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή προκλήθηκε αναστάτωση, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα σημεία της πόλης.

Χωρίς τις αισθήσεις της #εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, στη συμβολή των οδών Σκουντή και Μονής Παλαιανής, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. pic.twitter.com/aqRJYcQlt0

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 22, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες

Ρόδος: μήνυση σε παιδίατρο για αφαίρεση όρχεως από έφηβο

Europa Conference League: τελικός στην… Ελλάδα;