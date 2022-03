Αχαΐα

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: η ανάρτηση για “γονείς τέρατα” στις ΗΠΑ

Συγκλονίζει η νέα ανάρτηση του ιατροδικαστή, ο οποίος αναφέρεται σε υπόθεση με κάποια κοινά στοιχεία με την περίπτωση των τριών κοριτσιών.

Στην περίπτωση γονέων που πήγαιναν τα παιδιά τους στο νοσοκομείο επειδή ισχυρίζονταν ότι αντιμετώπιζαν καρδιολογικά προβλήματα και τελικά αποδείχθηκε, μετά από βιντεοσκόπηση, ότι οι ίδιοι προκαλούσαν αυτά τα επεισόδια στα παιδιά τους, αναφέρεται σε νέα ανάρτησή του ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, κάνοντας εμμέσως σύνδεση τους με την υπόθεση θανάτου των τριών αδελφών στην Πάτρα, η οποία ακόμη ερευνάται.

Ο κ. Λέων παρουσιάζει την περιγραφή του βιβλίου ιατροδικαστικής του κορυφαίου παγκοσμίως ιατροδικαστή DiMaio, για τον θάνατο παιδιών, που του έστειλε - όπως αναφέρει- συνάδελφός του από την Αμερική.

Στο επίμαχο χωρίο του βιβλίου που εμφανίζεται στην ανάρτηση, αναφέρονται τα εξής:

«Οι γονείς που είναι μάρτυρες αυτών των επεισοδίων είναι μόνοι τους με τα παιδιά στο δωμάτιο του νοσοκομείου την ώρα που αυτά συμβαίνουν. Μετά την έξοδο από το νοσοκομείο «τα επεισόδια» συνεχίζονται μέχρι είτε να βγει διάγνωση ή τα παιδιά να τα σκοτώσουν.

… Ήταν οι πρώτοι που περιέγραψαν δίδυμα με επαναλαμβανόμενη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, οφειλόμενη σε απόφραξη από τη μητέρα, η οποία πράξη καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα παρακολουθήσης.

Το πρώτο παιδί ήταν 5 μηνών κοριτσάκι, εισήχθη στο νοσοκομείο για καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. Ο 4 ετών αδελφός της είχε παρόμοιο ιατρικό ιστορικό.

Η μητέρα έδωσε το ιστορικό, αναφέροντας ότι υπήρχαν σχεδόν καθημερινά επεισόδια άπνοιας, κυάνωσης, βραδυκαρδίας και απουσία αισθήσεων από την ηλικία της μιας εβδομάδας των παιδιών.

Τα επεισόδια ήταν πολύ συχνά με τη μεγαλύτερη περίοδο ανάμεσα σε δυο περιστατικά να είναι 72 ώρες.

Αυτά τα επεισόδια συνέβαιναν είτε όταν το παιδί κοιμόταν ή μόλις ξυπνούσε.

Το παιδί είχε ελεγχθεί αναλυτικά από μαγνητική τομογραφία και του είχε δοθεί πολύπλευρη φαρμακευτική θεραπεία.

Είχε πολλαπλά επεισόδια άπνοιας στο νοσοκομείο και βρισκόταν σε άπνοια, με κυάνωση, βραδυκαρδία και χωρίς να αντιδρά.

Με παροχή οξυγόνου και μαλάξεις πάντα γινόταν ανάνηψη στο παιδί.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι γιατροί έγιναν καχύποπτοι και χρησιμοποιώντας βιντεοσκόπηση μπόρεσαν να καταγράψουν τη μητέρα να φιμώνει το παιδί τοποθετώντας την παλάμη του δεξιού της χεριού στο πρόσωπό του. Κρατούσε το χέρι στη θέση αυτή για 90 δευτερόλεπτα. Η καρδιά άρχιζε να ρίχνει σφυγμούς 30 δευτερόλεπτα μετά την απόφραξη της αεροφόρου οδού….

Όταν αυτό το σύνδρομο έγινε γνωστό ανάμεσα στους παιδιάτρους και επειδή χρησιμοποιήθηκαν τα βίντεο, έγιναν και άλλες περιπτώσεις γνωστές».

