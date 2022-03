Κοινωνία

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Μαρτυρίες - “φωτιά” για την μητέρα (βίντεο)

Τι δήλωσε στην εκπομπή “Το Πρωινό” μια νοσηλεύτρια για το παιδί στο νοσοκομείο και το… μπάνιο της μάνας. Οι αναφορές σε μάγια, η νέα ανάρτηση του Γρηγόρη Λέων και η, για την στάση της μητέρας, ενώ η κόρη της Τζωρτζίνα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Αίσθηση προκαλούν οι αναφορές από πρόσωπα που φέρονται να είχαν επαφές με την μητέρα των τριών νεκρών αδελφών στην Πάτρα, σχετικά με την συμπεριφορά της νεαρής γυναίκας, ακόμη και την περίοδο που ένα από τα κορίτσια της νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε μια γυναίκα που εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια και ισχυρίστηκε πως το διάστημα που η μεγάλη κόρη της, Τζωρτζίνα, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, η μητέρα της εμφανιζόταν στο θεραπευτήριο φορώντας μαγιό και λέγοντας στις νοσηλεύτριες πως το απόγευμα δεν θα βρισκόταν κοντά στο παιδί της, επειδή θα πήγαινε για μπάνιο στην θάλασσα!

Στην εκπομπή μίλησαν δημοσιογράφοι από την Πάτρα και ανταποκριτές, κάνοντας λόγο για έκδοση τουλάχιστον ενός εντάλματος σύλληψης ή προσαγωγής, ίσως και εντός της ημέρας, για την πολύκροτη υπόθεση που απασχολεί όλη την Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η νέα ανάρτηση του ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, για «γονείς τέρατα» στις ΗΠΑ, που προκαλούσαν ασφυξία στα παιδιά τους και ύστερα τα μετέφεραν στο νοσοκομείο, με βαριές συνέπειες από τις πράξεις των γονιών τους, ωστόσο ισχυρίζονταν ότι δεν γνώριζαν πως και γιατί τα παιδιά εμφάνιζαν συμπτώματα ασφυξίας.

Σε ντοκουμέντο που προβλήθηκε την Δευτέρα στο Mega, ιδιοκτήτρια κέντρου αποκατάστασης μετέφερε διάλογο που είχε με την μητέρα, ενώ το κορίτσι της ήταν σε δεινή κατάσταση και δεν τρεφόταν κανονικά, με την μητέρα να επιμένει να φροντίσει το κέντρο το παιδί, παρότι ενημερώθηκε πως λόγω απουσίας της εξειδικευμένης νοσηλεύτριας, αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Στην αποστροφή της ιδιοκτήτριας του κέντρου πως «εγώ δεν μπορώ ούτε νερό να δώσω στο κορίτσι», η μητέρα της απάντησε, όπως ισχυρίστηκε, πως για το διήμερο, «δεν χρειάζεται να της δώσεις νερό. Δεν έχει και 40 βαθμούς Κελσίου έξω».

Ακόμη, μίλησε στην εκπομπή φιλικό πρόσωπο των γονιών των νεκρών αδελφών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η μητέρα των κοριτσιών «πίστευε πολύ σε μάγια και σε γλωσσοφαγιά. Μετά τον θάνατο της Μαλένας έλεγε ότι κάποιοι της έκαναν μάγια και «χάθηκε» το παιδί».





