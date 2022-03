Κοινωνία

Παγκράτι: Φωτιά σε πολυκατοικία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα. Επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Συναγερμός σήμανε, το πρωί της Τρίτης, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Παγκράτι.

Η πυργκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της οδού Iλιάδος και δεν επεκτάθηκε σε διπλανές κατοικίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κινδύνευσε κάποιος. Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Εμπεδοκλέους.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες

Ρόδος: μήνυση σε παιδίατρο για αφαίρεση όρχεως από έφηβο

Europa Conference League: τελικός στην… Ελλάδα;