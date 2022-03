Οικονομία

Ακρίβεια: Πορεία συνταξιούχων στην Αθήνα (εικόνες)

Παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων στο κέντρο της Αθήνας. Τα αιτήματά τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών, απαιτώντας μέτρα προστασίας από το κύμα της ακρίβειας και ικανοποίηση των αιτημάτων τους που αφορά αύξηση των συντάξεων καθώς το 1/3 των συνταξιούχων παίρνουν κάτω από 500 ευρώ σύνταξη.

Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ – OAEE – Δημοσίου – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ – ΠΕΣ ΝΑΤ – ΠΣΣ Δικηγόρων – ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Ακόμη, συμμετέχουν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ και Τραπεζών και ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών και Περιχώρων.

Οι συγκεντρωμένοι, περίπου 700 άτομα, πραγματοποιούν πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.

Σε ανακοίνωση τους οι οργανώσεις των συνταξιούχων σημειώνουν ότι «Δεν αντέχουμε τις περικοπές. Δεν αντέχουμε την ακρίβεια. Απαιτούμε να ζήσουμε με τις συντάξεις που πληρώσαμε και τις περικόψατε.

Δώστε τώρα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, αποδώστε τα πληρωμένα δώρα μας, τα αναδρομικά, το 0.5% του ΑΕΠ

Να εκδοθούν άμεσα οι συντάξεις μας, να σταματήσει η κοροϊδία με τα λογισμικά και τις ιδιωτικές εταιρίες που τα διαχειρίζονται , να σταματήσουν οι περικοπές στα εφάπαξ.

Δεν πρόκειται να δεχθούμε και δεν διεκδικούμε επιδόματα πείνας

Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών στα νοσοκομεία, να ανοίξουν αυτά που έχουν κλείσει. Να δημιουργηθούν παντού δημόσιες δομές οίκων ευγηρίας.

Να καταργηθεί η αντεργατική – αντιλαϊκή – αντιασφαλιστική νομοθεσία και η φοροληστεία

Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά μας ταμεία



Να σταματήσει τώρα ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και κάθε ανάμειξη στο αιματοκύλισμα των λαών».