Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: δύσκολη Τρίτη με συγκρούσεις και λάθη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

«Σήμερα έχουμε μεγάλη διαίσθηση, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις σκέψεις και τα όνειρα μας. Μπορεί παράλληλα όμως να υπάρχουν εξαπατήσεις και λάθη», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος είπε ακόμη πως «ο Ήλιος που είναι η σκέψη, είναι μαζί με τον Ποσειδώνα. Καλλιτέχνες αυτόν τον μήνα, σας παρακαλώ, προσπαθήστε να δημιουργήσετε πράγματα, γιατί θα μείνουν στην Ιστορία».

«Είναι εξαιρετικά δύσκολη ημέρα», υπογράμμισε η Λίτσα Πατέρα, αναφέροντας πως «ο Άρης, ο θεός του πολέμου μάχεται εναντίον του Ουρανού, που είναι τα αεροπορικά, είναι τα δύσκολα…».

Προσέθεσε πως «καβγαδάκια που γίνονται αυτές τις ημέρες, μπορεί να μην επιδέχονται διόρθωσης».

«Πρέπει να προσέχουμε, να περάσει αυτή η ημέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολη και προσεχώς έρχονται τα καλύτερα», τόνισε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: ανατροπές και “εκπλήξεις” την Τρίτη (βίντεο)

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Μαρτυρίες - “φωτιά” για την μητέρα (βίντεο)

Βρετανία: Η Ελισάβετ, το αμαξίδιο και η φωτογραφία που… δεν θέλει