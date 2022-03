Κοινωνία

Θάνατος Ζακ Κωστόπουλου - Κοσμηματοπώλης: “Ξώφαλτσα τα χτυπήματα, ήθελα να τον φοβερίσω”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην απολογία του ο 78χρονος κοσμηματοπώλης για τα όσα του καταλογίζονται στο κατηγορητήριο για τον θάνατο του ακτιβιστή.

Την θέση πως τα χτυπήματα στο κεφάλι του Ζακ Κωστόπουλου ήταν «ξώφαλτσα» και είχαν μοναδικό σκοπό να μην διαφύγει της σύλληψης ο «δράστης» που βρέθηκε εγκλωβισμένος εντός του καταστήματός του στην οδό Γλάδστωνος εξέφρασε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο κοσμηματοπώλης απολογούμενος για την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

Ο 78χρονος κατηγορούμενος δήλωσε την λύπη του για τον θάνατο του 33χρονου και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του ίδιου και της οικογένειάς του στους οικείους του Ζακ Κωστόπουλου.

Με την απολογία του ο κατηγορούμενος επανέλαβε την θέση που διατυπώνει από την αρχή, πως όταν είδε το θύμα μέσα στο κατάστημά του «με ένα μαχαίρι στο χέρι», θεώρησε ότι επρόκειτο περί κλοπής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τι έπρεπε να υποθέσω; Ότι μπήκε να πιει καφέ;».

Σύμφωνα με όσα είπε στους δικαστές ο κατηγορούμενος, μοναδική του επιδίωξη σε όσα έκανε το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου 2018 βρισκόμενος έξω από το κοσμηματοπωλείο του με τον Κωστόπουλο, τον οποίο αρκετές φορές προσδιόρισε ως «δράστη», εγκλωβισμένο εντός του χώρου, ήταν να «κρατήσω το Ζαχαρία στο μαγαζί για να έρθει η αστυνομία να τον συλλάβει». Ανέφερε επίσης πως αυτό που ένιωσε αντιμετωπίζοντας αυτήν την ιδιαίτερη κατάσταση, ήταν απειλή«Ένιωσα ότι με απειλεί να μην μπορώ να μπω στο μαγαζί μου. Αυτό ένιωσα. Και ήταν η πρώτη μου εντύπωση. Αφού βγήκε κατάλαβα ότι δεν έλειπε τίποτα από το μαγαζί».

Κατά τον κατηγορούμενο, ο 33χρονος ακτιβιστής δέχθηκε από τον ίδιο μόνο μία κλωτσιά στο κεφάλι, καθώς οι άλλες δεν ακούμπησαν το θύμα. Ανέφερε μάλιστα ότι οι κλωτσιές που του καταλογίζει η δικογραφία, δεν θα μπορούσαν να είναι θανατηφόρες, καθώς ήταν «ξώφαλτσες».

Απαντώντας σε δεκάδες ερωτήσεις από την έδρα, ο κοσμηματοπώλης είπε πολλές φορές πως ο ακτιβιστής τελικά «δεν έκλεψε τίποτε απολύτως», γεγονός για το οποίο, ωστόσο, σε διάλογό του με την πρόεδρο απέδωσε «στον εγκλωβισμό του δράστη». Όπως ανέφερε «Το ότι δεν έκλεψε με κάνει να βγάζω τα συμπεράσματά μου. Σε δευτερόλεπτα θα μπορούσε να κλέψει. Πήγε στο ταμείο δεν βρήκε λεφτά, εγκλωβίστηκε και φοβήθηκε και σκέφτηκε να μην κλέψει για να μην τον πιάσουν με τα πράγματα πάνω του».

Σε ερωτήσεις των δικαστών, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε πως δεν πέρασε καμία στιγμή από το μυαλό του να προσπαθήσει να ηρεμήσει τον 33χρονο, να του μιλήσει ή ακόμη, όπως του ανέφερε η πρόεδρος, και να τον αφήσει εγκλωβισμένο μέσα στο μαγαζί αφού είχε στόχο μόνο την σύλληψή του από την αστυνομία, όπως ο ίδιος αναφέρει. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε φόβο, επειδή «ήταν οπλισμένο» το θύμα, ενώ είπε πως δεν ήθελε να διαφύγει καθώς θεωρούσε πως θα έχει μαζί του πράγματα από το μαγαζί.

Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε επίσης και για τον τρόπο της επέμβασης που επέλεξε

Πρόεδρος : Πως ζυγίζετε αυτές τις ενέργειες: πατάω το χέρι κάποιου ή κλωτσάω το κεφάλι; Ποια η διαφορά;

: Πως ζυγίζετε αυτές τις ενέργειες: πατάω το χέρι κάποιου ή κλωτσάω το κεφάλι; Ποια η διαφορά; Κατηγορούμενος : Τα χτυπήματα τα δικά μου δεν ήταν σοβαρά. Δεν είναι χτύπημα που κοιτάει να επιφέρει θάνατο.

: Τα χτυπήματα τα δικά μου δεν ήταν σοβαρά. Δεν είναι χτύπημα που κοιτάει να επιφέρει θάνατο. Πρόεδρος : Και ποιο χτύπημα είναι αυτό που επιφέρει θάνατο;

: Και ποιο χτύπημα είναι αυτό που επιφέρει θάνατο; Κατηγορούμενος : Ήταν ξώφαλτσες οι κλωτσιές. Δεν τον πήραν και καλά. Από άλλο πέθανε. Δεν ήταν και στα καλά του. Το παιδί είχε κάποιο πρόβλημα σοβαρό. Δεν μπαίνεις έτσι σε ένα κατάστημα….

: Ήταν ξώφαλτσες οι κλωτσιές. Δεν τον πήραν και καλά. Από άλλο πέθανε. Δεν ήταν και στα καλά του. Το παιδί είχε κάποιο πρόβλημα σοβαρό. Δεν μπαίνεις έτσι σε ένα κατάστημα…. Εισαγγελέας : Σκεφτήκατε να μην τον χτυπήσετε;

Κατηγορούμενος : Ήμουν σε κάποια ψυχολογική κατάσταση και ήθελα να τον κρατήσω στο μαγαζί για να έρθει η αστυνομία…

: Ήμουν σε κάποια ψυχολογική κατάσταση και ήθελα να τον κρατήσω στο μαγαζί για να έρθει η αστυνομία… Εισαγγελέας : Σπάζοντας την τζαμαρία πως θα τον σταματούσατε;

: Σπάζοντας την τζαμαρία πως θα τον σταματούσατε; Κατηγορούμενος : Με τις κλωτσιές, με το πόδι να τον σταματήσουμε. Να τον φοβερίσουμε. Ίσως να παρασύρθηκα λιγάκι από τις φωνές του κόσμου που έλεγε να μην τον αφήσουμε να φύγει.

: Με τις κλωτσιές, με το πόδι να τον σταματήσουμε. Να τον φοβερίσουμε. Ίσως να παρασύρθηκα λιγάκι από τις φωνές του κόσμου που έλεγε να μην τον αφήσουμε να φύγει. Εισαγγελέας : Ο κόσμος έλεγε επίσης και να τον αφήσετε ήσυχο, να μην τον σκοτώσετε..

: Ο κόσμος έλεγε επίσης και να τον αφήσετε ήσυχο, να μην τον σκοτώσετε.. Κατηγορούμενος : Έκανα λάθος με τον τρόπο που προσπάθησα να τον κρατήσω..

: Έκανα λάθος με τον τρόπο που προσπάθησα να τον κρατήσω.. Πάρεδρος : Επιτ εθήκατε στο κεφάλι σε ένα ευπαθές σημείο. Αυτό εξετάζουμε…

: Επιτ Κατηγορούμενος : Ο σκοπός ήταν να τον κρατήσω να έρθει η αστυνομία. Γιατί να τον σκοτώσω; Να γίνει τί;

: Ο σκοπός ήταν να τον κρατήσω να έρθει η αστυνομία. Γιατί να τον σκοτώσω; Να γίνει τί; Ο κατηγορούμενος είπε κατά την εξέτασή του από το δικαστήριο, πως δεν είχε ασφαλισμένο το συγκεκριμένο κατάστημα, λόγω μεγάλου κόστους, αλλά και επειδή δεν ασφαλίζουν εύκολα μαγαζιά στην επίμαχη περιοχή. Αναφέρθηκε επίσης σε κλοπή που είχε γίνει στο κατάστημά του το 2010.