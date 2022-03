Υγεία - Περιβάλλον

Κυστίτιδα: Αναγεννητική θεραπεία lifting με κολπικό laser

Η κυστίτιδα, που με την πολυμορφία της και τις δυσκολίες στην διαχείριση της προβληματίζει τις γυναίκες, μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί εύκολα και αποτελεσματικά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Metropolitan Hospital, «Η φράση «εδώ και περίπου 4 χρόνια υποφέρω από συνεχείς ουρολοιμώξεις», περιγράφει ένα πρόβλημα που φαίνεται να αφορά περισσότερο τις γυναίκες για δύο τουλάχιστον λόγους: ο πρώτος είναι η συζήτηση γύρω από αυτό. Παρόλο που η κυστίτιδα και οι ουρολοιμώξεις αφορούν και άντρες και γυναίκες, η συχνότητα και η πολυμορφία της κυστίτιδας στις γυναίκες και το συχνό αδιέξοδο στη διαχείρισή της γίνονται πλέον εμφανή ακόμα και σε μια γρήγορη περιδιάβαση σε εφημερίδες, περιοδικά και site.

Ο δεύτερος λόγος που το πρόβλημα φαίνεται ότι είναι πιο γυναικείο, αφορά στα στοιχεία που λένε ότι οι σεξουαλικά ενεργές, οι έγκυες και οι γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση ή πριν από αυτή (περιεμμηνοπαυσιακή περίοδος), παθαίνουν κυστίτιδα πιο συχνά από τους άντρες.

«Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι γυναίκες που βρίσκονται σε διάφορες περιόδους της ζωής τους, γυναίκες με δύναμη, όρεξη και ορμή για να ζήσουν την κάθε στιγμή, την ομορφιά και τον έρωτα, αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που έρχεται και ξανάρχεται με τέτοια συχνότητα που τις αναγκάζει να περνούν πολύ χρόνο στην τουαλέτα, αποδιοργανώνοντας τη σεξουαλική, την κοινωνική και την επαγγελματική ζωή τους, τις κάνει να αισθάνονται άσχημα με το σώμα τους και να αμφισβητούν τη δυνατότητά τους να χαίρονται τη ζωή.

Κι όμως, τα νέα όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος και όσον αφορά τον «γυναικείο» χαρακτήρα του είναι καλά», επισημαίνει η κ. Ματίνα Βλάχου, MD, FEBU, Διευθύντρια Ουρολόγος στο Metropolitan Hospital.

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αναγεννητικές θεραπείες, κολπικό Fractional Laser CO2, διορθωτικές κινήσεις στον τρόπο ζωής και συμπληρώματα διατροφής, που επιστρατεύονται σε εξατομικευμένα θεραπευτικά σχήματα, αποτρέπουν την κατάχρηση αντιβιοτικών και στοχεύουν στη διάσπαση του φαύλου κύκλου: κυστίτιδα-αντιβίωση-μύκητες-κυστίτιδα.

Η κυστίτιδα

Η κυστίτιδα είναι μια ουρολοίμωξη, δηλαδή μια φλεγμονή του ουροποιητικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα η φλεγμονή της ουροδόχου κύστης που οφείλεται σε κάποιο μικρόβιο το οποίο έχει περάσει μέσα σε αυτήν διαμέσου της ουρήθρας και έχει βρει τις κατάλληλες συνθήκες για να πολλαπλασιαστεί. Τα στοιχεία λένε ότι:

Οι περισσότερες γυναίκες θα πάθουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους κυστίτιδα, ενώ αρκετές παθαίνουν τέσσερεις με πέντε φορές το χρόνο

Οι γυναίκες (ειδικά εκείνες που αναφέρονται πιο πάνω) παθαίνουν κυστίτιδα πιο συχνά από τους άντρες.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της κυστίτιδας δεν είναι ειδικά, μπορεί να εμφανιστούν και σε άλλες ουρολογικές παθήσεις και ανήκουν στο φάσμα των «συμπτωμάτων αποθήκευσης» της ουροδόχου κύστης. Αυτά αφορούν την εκδήλωση της ενόχλησης όσο γεμίζει η ουροδόχος κύστη με ούρα και είναι:

Δυσκολία και πόνος πολύ χαμηλά στην κοιλιά κατά την ούρηση

Αίσθημα σχεδόν συνεχούς τάσης για ούρηση με αποτέλεσμα συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα με λίγα όμως ούρα, τα οποία μπορεί να έχουν ροζ ή κόκκινο χρώμα γιατί περιέχουν αίμα ή να είναι δύσοσμα

Σε κάποιες περιπτώσεις δεκατική πυρετική κίνηση.

«Τα συμπτώματα αποθήκευσης ή/και η αιματουρία, μπορεί επίσης να οφείλονται σε καρκίνο της ουροδόχου κύστης, λιθίαση της κύστης, λιθίαση του ουρητήρα κ.ά. και η μελέτη της/του ασθενούς με αυτά τα συμπτώματα πρέπει να είναι λεπτομερής και να συνοδεύεται πάντα από απεικόνιση 2D ή 3D, εργαστηριακό έλεγχο προς αποκλεισμό αιτίου ανοσοκαταστολής όπως ο διαβήτης και φυσικά κυστεοσκόπηση προς αποκλεισμό καρκίνου της κύστης, ειδικής χρόνιας κυστίτιδας (π.χ. διάμεσης κυστίτιδας) ή άλλης βλάβης», εξηγεί η ιατρός.

Πώς συνδέεται η κυστίτιδα με την περιεμμηνοπαυσιακή περίοδο;

Αρκετούς μήνες ή και χρόνια πριν τη διακοπή της περιόδου και ενώ τα οιστρογόνα που κυκλοφορούν στο περιφερικό αίμα βρίσκονται στα φυσιολογικά επίπεδά τους, οι ιστοί της περιοχής έχουν μειωμένη απόκριση σε αυτά. Έτσι, το δέρμα του αιδοίου, οι βλεννογόνοι της εισόδου του κόλπου και της ουρήθρας χαλαρώνουν, λεπταίνουν και αρχίζουν να ατροφούν ενώ παράλληλα μειώνεται η παραγωγή βλέννης και αυξάνεται η ξηρότητα της περιοχής.

Με αποτέλεσμα να αυξάνονται η τριβή, η φλόγωση και ο πόνος κατά την επαφή, που καθυστερούν ή καθιστούν ανέφικτο τον οργασμό, αυξάνονται οι κυστίτιδες, οι ουρολοιμώξεις, η απώλεια ούρων, η δυσοσμία ή η αιματουρία συνοδευόμενα από όλα τα συναισθήματα ματαίωσης που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Η αναγεννητική θεραπεία της εισόδου του κόλπου και της ουρήθρας

Πρόκειται για μια ανώδυνη και αναίμακτη θεραπεία lifting της περιοχής με Fractional CO2 κολπικό Laser, η οποία σε συνδυασμό με θεραπεία ενεργοποίησης των βλαστοκυττάρων δίνει εκπληκτικά αποτελέσματα. Είναι απόλυτα εξατομικευμένη, γίνεται μετά από σχολαστικό γυναικολογικό έλεγχο και έλεγχο του ουροποιητικού και συνιστάται για ανάπλαση του ιστού, αύξηση του κολλαγόνου, βελτίωση των δομών στήριξης μέσω των ινοβλαστών και νεοαγγείωση της περιοχής με τη χρήση του Laser CO2, ιδανικά, παράλληλα με εφαρμογές ενεργοποίησης των βλαστοκυττάρων PRP, αλλά και με καθαρά βλαστοκύτταρα.





«Το αποτέλεσμα της θεραπείας είναι: ανανεωμένος κολπικός ιστός ελαστικός και δυνατός με ικανοποιητική λίπανση, ρυθμισμένο pH, μείωση των τριβών και της φλόγωσης κατά τη σεξουαλική επαφή, σωστή ανοσοποιητική απάντηση του οργανισμού στις λοιμώξεις, καλύτερη στήριξη του δέρματος και των βλεννογόνων της περιοχής και, φυσικά, μείωση των απωλειών ούρων και του αισθήματος της επιτακτικής ούρησης», αναφέρει η κ. Βλάχου.





Η πρόληψη

Ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη θεραπεία και σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είστε, καλό θα είναι να:

Πίνετε τουλάχιστον έξι-οκτώ ποτήρια νερό την ημέρα

Τρέφεστε σωστά και να ακολουθείτε έναν υγιεινό τρόπο ζωής

Ουρείτε και να πλένεστε εξωτερικά μετά τη σεξουαλική επαφή

Προτιμάτε τα βαμβακερά από τα συνθετικά και τα άνετα από τα εφαρμοστά εσώρουχα

Σκουπίζεστε με φορά από εμπρός προς τα πίσω και όχι το αντίθετο

Επισκέπτεσθε τον ουρολόγο αν κάνετε πάνω από ένα επεισόδιο το χρόνο».