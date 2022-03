Life

Chiara Ferragni: Ο σύζυγος της διαγνώστηκε με σοβαρό πρόβλημα υγείας!(εικόνες)

Την ανακοίνωση έκανε ο Fedez στο Instagram!

Ο Federico Leonardo Lucia (Fedez) μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο Ιταλός ράπερ και σύζυγος της influencer, Chiara Ferragni αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

