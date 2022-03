Πολιτική

Λαχαναγορά - Μητσοτάκης: μέτρα στήριξης για αγρότες και ακρίβεια (εικόνες)

Κατά την επίσκεψη του στην Λαχαναγορά, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με εμπόρους για την ακρίβεια και την ελληνική παραγωγή οπωροκηπευτικών.

Την κεντρική λαχαναγορά της Αθήνας, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, επισκέφτηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου:

"Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με παραγωγούς και χονδρεμπόρους για τις προκλήσεις που έχουν προκαλέσει στην αγορά η παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (δεδομένου ότι Ρωσία και Ουκρανία είναι δύο από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς τροφίμων και ζωοτροφών) και τα κύματα κακοκαιρίας που έπληξαν πολλές καλλιέργειες, καθώς και για το ζήτημα των ανατιμήσεων στην αγορά και των επιπτώσεών τους στους καταναλωτές.

Οι παράγοντες της λαχαναγοράς ανέφεραν ότι προσδοκούν πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα τους επόμενους μήνες, καθώς αναμένουν μία πολύ καλή τουριστική περίοδο και οι έμποροι στου Ρέντη είναι κύριοι τροφοδότες του κλάδου της εστίασης.

Ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την ελληνική παραγωγή και τη συνεισφορά της στην αγορά, με τους εμπόρους να του απαντούν ότι σχεδόν το 70% των αγαθών τους είναι εγχώριας παραγωγής, ενώ σημείωσαν πως πολλά ελληνικά προϊόντα είναι αναγνωρίσιμα στο εξωτερικό χάρη στην ποιότητά τους.

Οι έμποροι και παραγωγοί διαβεβαίωσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ζήτημα επάρκειας στα οπωροκηπευτικά είδη. «Η αγορά, με συντονισμένες ενέργειες των επιχειρήσεων, εξασφαλίζει την επάρκεια», ανέφερε στον Πρωθυπουργό ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Απόστολος Αποστολάκος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε από την πλευρά του ότι το κράτος έχει λάβει μέτρα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, ο οποίος θα ευνοηθεί επίσης από την επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο το 2022, την επιδότηση 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ηλεκτρικό ρεύμα για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τη μετάταξη των ζωοτροφών και των λιπασμάτων στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή στο 6%.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ψηφιακή αναβάθμιση της υποδομής της λαχαναγοράς, η οποία περιλαμβάνει πλέον εφαρμογή που επιτρέπει την καλύτερη και ταχύτερη λήψη παραγγελιών".

