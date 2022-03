Πολιτική

Ουκρανία - Μηταράκης: Είμαστε έτοιμοι για τη φιλοξενία προσφύγων

Χιλιάδες Ουκρανοί πολίτες που έχουν βρει μέχρι σήμερα καταφύγιο στην Ελλάδα.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στη Βουλή, ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε στις έως τώρα ενέργειες της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως η χώρα είναι έτοιμη για τη φιλοξενία και για την καταγραφή και παροχή προσωρινής προστασίας. «Ήδη έχει προβλεφθεί η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας προ-καταγραφής που θα τεθεί σε λειτουργία την 28/3 και θα παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους εν δυνάμει δικαιούχους να δηλώσουν τα βασικά τους στοιχεία και να λάβουν εξατομικευμένο ραντεβού προσέλευσης στα Γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου», είπε και πρόσθεσε πως η διαδικασία έκδοσης ταυτότητας προσωρινής προστασίας θα ξεκινήσει από 4/4 στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου Θεσσαλονίκης, Αττικής, Πάτρας και Κρήτης.

«Πρόκειται για σημεία μίας στάσης, όπου θα παραλαμβάνουν οι δικαιούχοι την άδεια διαμονής -στα χρώματα μάλιστα της ουκρανικής σημαίας – και όπου θα πραγματοποιείται η λήψη βιομετρικών στοιχείων και φωτογραφιών», ανέφερε.

Διευκρίνισε, ότι στην άδεια διαμονής θα αναγράφονται και οι αριθμοί ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, απαραίτητοι για την πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας και την αγορά εργασίας, ενώ η διασύνδεση με τις αρμόδιες υπηρεσίες θα γίνεται αυτόματα και ψηφιακά, απαλλάσσοντας τους ωφελούμενους από την ανάγκη άλλης αυτοπρόσωπης παρουσίας σε δημόσιες υπηρεσίες.

