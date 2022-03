Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τρίτης

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα ευρήματα της έρευνας, που παρουσιάζουν ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Απόψε, Τρίτη 22 Μαρτίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Με φόντο τις καταιγιστικές εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας, τις διπλωματικές προσπάθειες για άμβλυνση των αντιθέσεων μεταξύ Δύσης και Μόσχας και το κύμα ανατιμήσεων, οι πολίτες παίρνουν θέση.

Πώς τοποθετούνται για την ακρίβεια, τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την πορεία της πανδημίας;

Πώς οι εξελίξεις διαμορφώνουν τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση και τα κόμματα;

Τι αποκαλύπτει η μεγάλη μηνιαία δημοσκόπηση από τη Μarc και τον ΑΝΤ1;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

