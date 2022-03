Life

“The 2Night Show” με Παπάζογλου και Θεωνά την Τρίτη

Με εκλεκτούς καλεσμένους και ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις, θα μας κρατήσει συντροφιά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την εντυπωσιακή και ανατρεπτική Τζένη Θεωνά.

H ταλαντούχα ηθοποιός μιλάει για τη δουλειά της, τη δυνατή σχέση με τον σύζυγό της, Δήμο Αναστασιάδη, και για τον μεγάλο «έρωτα» που έχει στον γιο τους, Αρίωνα. Γιατί νιώθει ότι η ζωή της άλλαξε «σαρωτικά» από τότε που έγινε μητέρα; Τι είναι αυτό που της λείπει περισσότερο από την «παλιά» Τζένη;

πίσης, μοιράζεται στιγμές από τη θεατρική παράσταση «Σεσουάρ για δολοφόνους», στην οποία πρωταγωνιστεί, και εύχεται να ζήσει άλλη μία τηλεοπτική σεζόν στη σειρά «Τα καλύτερά μας χρόνια». Τέλος, μιλάει για τη δυνατή φιλία που έχει με την Κατερίνα Παπουτσάκη, αλλά και για την αγάπη της για τη Δανάη Μιχαλάκη.

Στη συνάντησή της με τον Σπύρο Ντούγια, απαντάει στις αφοπλιστικές ερωτήσεις του και στο τέλος ανυποψίαστη πέφτει στη «γλυκιά» παγίδα του μικρού παρουσιαστή.

Το χρώμα μιας άλλης «ασπρόμαυρης» εποχής φέρνει ο Δημήτρης Παπάζογλου στο «The 2Night Show». O επιτυχημένος χορευτής και χορογράφος μιλάει για τις προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του. Γιατί θεωρεί ότι τιμωρήθηκε μετά από τη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην «Εύθυμη χήρα»;

Πού γνώρισε τη Μαρινέλλα και πώς ήταν η συνεργασία του με τον Θύμιο Καρακατσάνη; Τι θυμάται έντονα από τις συναντήσεις του με τις μεγάλες σταρ της εποχής, Σοφία Λόρεν, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Μπριζίτ Μπαρντό, Ούρσουλα Άντρες και Κατρίν Ντενέβ;

Επίσης, μιλάει ανοιχτά για τα «ξεφωνητά» που είχε υποστεί, την αγάπη και την αποδοχή της μητέρας του, αλλά και για τον τρόπο που προστάτευσε την εικόνα του όλα αυτά τα χρόνια, με κίνδυνο να φαίνεται «σνομπ».

Τέλος, συστήνει στο κοινό την Κατερίνα, με τα κατακόκκινα νύχια και τις ψηλοτάκουνες γόβες, την ηρωίδα στην οποία μεταμορφώνεται επί σκηνής για την παράσταση «Κόκκινα Φανάρια», του Βασίλη Μπισμπίκη.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

