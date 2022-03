Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μάχες για την ανακατάληψη εδαφών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το αμερικανικό Πεντάγωνο για την εξέλιξη των μαχών. Εκατομμύρια προσφυγικές ροές από την Ουκρανία, μετρ΄αο ΟΗΕ.

Ο ουκρανικός στρατός εξαπολύει αντεπιθέσεις που κατέστησαν δυνατή, ιδίως στο νότο, την ανάκτηση εδαφών που είχαν καταλάβει ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες επικοινωνίας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ο ουκρανικός στρατός «βρίσκεται τώρα, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην επίθεση», είπε ο Τζον Κίρμπι στο CNN, σημειώνοντας ότι «καταδιώκει Ρώσους στρατιώτες και τους απωθεί από περιοχές όπου βρίσκονταν οι Ρώσοι πρωτύτερα».

«Γνωρίζουμε ότι έχουν πραγματοποιήσει αντεπιθέσεις (...) ειδικά τις τελευταίες ημέρες στο Μικολάιφ», μια πόλη-κλειδί στη νότια Ουκρανία, πρόσθεσε.

«Είδαμε (αυτά τα εδαφικά κέρδη) να αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες» υπέρ της Ουκρανίας, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Είναι μια πραγματική απόδειξη της ικανότητάς τους να πολεμούν σύμφωνα με τα σχέδιά τους, να προσαρμοστούν και, πάλι, να προσπαθήσουν να απωθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις», συμπλήρωσε.

Οι τελευταίες «δεν διεξάγουν τις επιχειρήσεις τους με τον συντονισμό που θα περίμενε κανείς από έναν σύγχρονο στρατό», ισχυρίστηκε ο Κίρμπι.

«Οι διοικητές τους δεν επικοινωνούν πάντα, δεν υπάρχει πάντα συντονισμός μεταξύ αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων», είπε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Είδαμε εντάσεις μεταξύ των αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων για το πώς υποστήριζαν η μία την άλλη, καλά ή με δυσκολία», και το ίδιο ισχύει και για το ναυτικό, συνέχισε. «Έχουν προβλήματα με τη διοίκηση και τον έλεγχο» των στρατιωτών.

«Πολύ συγκεκριμένα, δυσκολεύονται να συνομιλήσουν μεταξύ τους και αυτό οδηγεί στη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ορισμένες περιπτώσεις», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Και επιπλέον, «τους τελειώνουν τα καύσιμα, τους τελειώνουν τα τρόφιμα».

«Γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν έχουμε δει (σ.σ πρόσφατα) καμία πραγματική σημαντική πρόοδο από τους Ρώσους, εκτός από τον νότο», όπου οι δυνάμεις βρίσκονται πιο κοντά στη βάση οπισθοφυλακής τους στην Κριμαία, πρόσθεσε. «Οπότε, ναι, έχουν πρόβλημα», υποστήριξε.

Μεγάλες πόλεις στην Ουκρανία, ωστόσο, αντιμετωπίζουν ρωσικούς βομβαρδισμούς που έχουν σκοτώσει εκατοντάδες αμάχους.

The #Russian Ongoing Aggression Against #Ukraine

Ukrainian tanks engage in battle with Russian tanks on the streets of #Mariupol pic.twitter.com/c02hCFQIEk — Shadi Alkasim (@Shadi_Alkasim) March 22, 2022

Τουλάχιστον ένας νεκρός σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα, σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενός πολυώροφου κτιρίου στο Κίεβο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πολλά τέτοια τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη-«καμικάζι» έπληξαν ένα κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, στα βορειοδυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οι διασώστες ανέσυραν τουλάχιστον έναν νεκρό, που φορούσε στρατιωτική στολή, από το επταώροφο κτίριο απ’ όπου υψωνόταν ακόμη καπνός.

Στρατιώτες που βρίσκονταν στο σημείο είπαν ότι επρόκειτο για επίθεση με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ένα εκ των οποίων καταρρίφθηκε. Τα συντρίμμια του, δυο μεταλλικά κομμάτια μήκους περίπου ενός μέτρου, ήταν ορατά στο έδαφος, κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Ένας αξιωματικός της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών, που ρωτήθηκε επί τόπου, είπε ότι η αεροπορική επιδρομή έγινε με αεροπλάνα τύπου Orlan και ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ προκλήθηκε και πυρκαγιά. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία για τους τρεις νεκρούς. «Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν», διαβεβαίωσε εξάλλου ο ίδιος αξιωματούχος, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Από το βράδυ της Δευτέρας μέχρι και αύριο το πρωί στο Κίεβο έχει επιβληθεί καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε πυραυλικό πλήγμα εναντίον ενός εμπορικού κέντρου όπου, σύμφωνα με τη Μόσχα, φυλάσσονταν όπλα και πυρομαχικά.

ΟΗΕ: Πάνω από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα

Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία για να γλιτώσουν από τον πόλεμο, όπως προκύπτει από στοιχεία που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα τα Ηνωμένα Εθνη αφήνοντας την Ανατολική Ευρώπη να αγωνίζεται για να τους προσφέρει την φροντίδα, την εκπαίδευση και την εργασία, παρότι μειώνεται ο αριθμός εκείνων που περνούν καθημερινά τα σύνορα.

Οπως ανακοίνωσε η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο αριθμός των Ουκρανών που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα ανέρχεται σήμερα σε 3.528,346 με περισσότερους από δύο εκατομμύρια να έχουν περάσει το σύνορο με την Πολωνία.

"Αυτό είναι ένα ακόμη τραγικό ορόσημο για τον λαό της Ουκρανίας και έχει σημειωθεί μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα", είπε ο εκπρόσωπος της UNHCR Μάθιου Σόλτμαρς σε ενημέρωση του Τύπου και πρόσθεσε ότι 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι στην Ουκρανία.

"Μιλάμε για σχεδόν ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού. Η ταχύτητα και η έκταση αυτής της ροής και αυτή η κρίση με τους εκτοπισμούς δεν έχει προηγούμενο τα τελευταία χρόνια".

Τα εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία έφυγαν πεζή, με τρένο, λεωφορείο ή αυτοκίνητο προς γειτονικές χώρες όπως η Πολωνία και η Ρουμανία προτού, κάποιοι από αυτούς, συνεχίσουν το ταξίδι τους στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι περισσότεροι ωστόσο δεν έχουν συνεχίσει.

Ενώ λιγότεροι έχουν διασχίσει τα σύνορα κατά την τελευταία εβδομάδα, το εύρος του έργου της παροχής στέγης σε εκείνους που αναζητούν ασφάλεια στην ΕΕ γίνεται όλο και πιο προφανές, πρωτίστως στην Ανατολική και στην Κεντρική Ευρώπη.

Η Πολωνία, χώρα που φιλοξενούσε τον μεγαλύτερο όγκο της ουκρανικής διασποράς στην περιοχή ακόμη και πριν από τον πόλεμο, έχει δεχτεί περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους και ενώ κάποιοι σκοπεύουν να κατευθυνθούν αλλού, η προσφυγική ροή ήδη έχει προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στις δημόσιες υπηρεσίες.

"Ο αριθμός των παιδιών των προσφύγων από την Ουκρανία στα πολωνικά σχολεία αυξάνεται κατά περίπου 10.000 ημερησίως", δήλωσε στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό ο υπουργός Παιδείας Πρζέμισλαβ Τσάρνεκ και πρόσθεσε ότι 85.000 παιδιά έχουν εγγραφεί στα πολωνικά σχολεία.

Ο Τσάρνεκ είπε ότι οι αρχές διοργανώνουν τμήματα αρχαρίων στην πολωνική γλώσσα για τους ουκρανούς εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε τοπικά σχολεία και να διδάσκουν προκαταρκτικά τμήματα για παιδιά από την Ουκρανία προτού εισέλθουν στη σχολική εκπαίδευση.

Με τους άνδρες σε μάχιμη ηλικία να είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν, τα προσφυγικά κύματα περιλαμβάνουν κυρίως γυναίκες και παιδιά, πολλοί εκ των οποίων θέλουν να καταφύγουν σε γειτονικές χώρες της Ουκρανίας ώστε να είναι κοντά στους αγαπημένους τους που έμειναν πίσω.

Σε ένα βίντεό του που ανήρτησε στο Twitter, ο δήμαρχος της Βαρσοβίας Ραφάλ Τσασκόφσκι λέει ότι 10.000 ουκρανοί μαθητές έχουν εγγραφεί σε σχολεία της πρωτεύουσας και ότι μια σειρά επιλογών, περιλαμβανομένων των μαθημάτων ουκρανικών διαδικτυακά, απαιτούνται ώστε να αποφευχθεί μια κατάρρευση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Μαρτυρίες - “φωτιά” για την μητέρα (βίντεο)

Βρετανία: Η Ελισάβετ, το αμαξίδιο και η φωτογραφία που… δεν θέλει

Πρόκληση Τσαβούσογλου για μουσουλμάνους Τούρκους σε «Δυτική Θράκη»