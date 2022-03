HomeCare: Κατ' οίκον Υπηρεσίες Υγείας με το κύρος του Hellenic HealthCare Group

Υγεία - Περιβάλλον

Νέα υπηρεσία με εξατομικευμένες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, από το πλέον καταρτισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με σύγχρονο εξοπλισμό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, "O Όμιλος HHG παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία «HomeCare - Kατ' οίκον Υπηρεσίες Υγείας» που προσφέρει εξατομικευμένες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες σε όποιον επιθυμεί ή χρειάζεται κατ΄ οίκον εξυπηρέτηση ή περίθαλψη, στο οικείο περιβάλλον του.

Με το εξειδικευμένο προσωπικό του Hellenic Healthcare Group και έχοντας στη διάθεσή του τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, η «HomeCare» στοχεύει στη συνεχή ιατρική φροντίδα, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη διευκόλυνση των ατόμων που χρήζουν βοήθειας καθώς και των οικείων τους, σε μια χρονική συγκυρία που οι συνθήκες το απαιτούν περισσότερο από ποτέ.

Η κατ' οίκον νοσηλεία παρέχεται μετά από συνεννόηση με τον ιατρό ή τη θεραπευτική ομάδα της επιλογής του ενδιαφερόμενου. Το διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό της «HomeCare» βρίσκεται σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό και συνεργάζεται με όλα τα νοσοκομεία με σκοπό τη βέλτιστη φροντίδα.

Σήμερα, η υπηρεσία «HomeCare – Kατ' οίκον Υπηρεσίες Υγείας» του ομίλου HHG έχει αναδειχθεί σε απαραίτητο και σημαντικό κρίκο στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας.

Σε ποιους απευθύνεται η «HomeCare – Kατ' οίκον Υπηρεσίες Υγείας»

Άτομα που θέλουν να διενεργήσουν ιατρικές εξετάσεις στο χώρο που επιθυμούν με άνεση και διακριτικότητα

Άτομα που δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν

Ασθενείς που έχουν ανάγκη και επιθυμούν τη συνέχιση της θεραπείας τους στο σπίτι

Ασθενείς που έχουν ανάγκη για υποστήριξη και παρακολούθηση μετά την έξοδό τους από το θεραπευτήριο

Ογκολογικούς ασθενείς

Ασθενείς με χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Ηλικιωμένους

Ασθενείς σε προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό στάδιο

Εγκύους υψηλού κινδύνου

Γυναίκες σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης

Νεογνά.

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται

Λήψη ζωτικών σημείων – κλινική εικόνα

Αιμοληψία, συλλογή ούρων και άμεση μεταφορά δείγματος στα εργαστήρια

Check-up

Ενδοφλέβια χορήγηση ορού/φαρμακευτικής αγωγής

Υποδόρια/ενδομυϊκή ένεση

Παρεντερική σίτιση

Τοποθέτηση – Αλλαγή ουροκαθετήρα

Υποκλυσμός

Αναρρόφηση τραχειοβρογχικών εκκρίσεων

Πρόληψη και φροντίδα κατακλίσεων

Περιποίηση στομίων (τραχειοστομία, ουρητηροστομία, γαστροστομία κ.ά.)

Ατομική υγιεινή

Καρδιογράφημα

Holter ρυθμού & πίεσης

Εκπαίδευση ασθενή & οικογένειας

Ακτινογραφία

Υπερηχογράφημα

Φυσικοθεραπεία

Διατροφική υποστήριξη και αγωγή

Επίσκεψη ιατρού

Διενέργεια COVID-19 Test (Rapid, PCR, Υπερταχεία Μοριακή Ανίχνευση LAMP).

Η «HomeCare» διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο 1051 (επιλογή 1) για την άμεση εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται για κατ' οίκον υπηρεσίες υγείας".

Σχετικά με τον Όμιλο HHG

Το Hellenic Healthcare Group (HHG) αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2018 με όραμα να πρωταγωνιστήσει στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και την ανάδειξη της χώρας μας διεθνώς σε πρωτοπόρο στην ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη. Ο Όμιλος διαθέτει 7 κορυφαία θεραπευτήρια – Υγεία, Μetropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic και Απολλώνειο στην Κύπρο – τη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις, την εταιρία Y-Logimed, με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, το Κέντρο Γενετικής και Γενωμικής ΆλφαLAB, την εταιρία Business Care, που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, την καινοτόμο ψηφιακή υπηρεσία απομακρυσμένης ιατρικής περίθαλψης, Digital Clinic, και τα προηγμένα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot σε Γλυφάδα, Κηφισιά, Περιστέρι και Πειραιά. Οι πρότυπες νοσηλευτικές μονάδες του HHG παρέχουν υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα και διεθνώς ανταγωνιστικές υπηρεσίες για κάθε θέμα υγείας, από τη γέννηση έως την τρίτη ηλικία, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.