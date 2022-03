Κοινωνία

Απαγωγή Κυπαρρίση: η σύλληψη του ύποπτου στο Χαλάνδρι (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε αποκλειστικό βίντεο από την περιπετειώδη σύλληψη, μετά από καταδίωξη με πυροβολισμούς, που προκάλεσαν τον τραυματισμό του άνδρα.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο φέρνει ο ΑΝΤ1 στο φως της δημοσιότητας, για την κινηματογραφική καταδίωξη που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας στο Χαλάνδρι και τελικά τη σύλληψη του 45χρονου που φέρεται να εμπλέκεται στην απαγωγή του Γιώργου Κυπαρίσση.

Πιο συγκεκριμένα, τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας, εντοπίστηκε στο Χαλάνδρι, ένας 45χρονος με κλεμμένο όχημα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην απαγωγή του επιχειρηματία από το Ντράφι.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος, ο οδηγός, κινήθηκε προς το μέρος των αστυνομικών με σκοπό να τους παρασύρει και τότε χρειάστηκε από τις Αρχές να προβούν σε βολές ακινητοποίσης στα λάστιχα του οχήματος. Ο ύποπτος τραυματίστηκε στο πόδι και αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τις σκηνές της σύλληψης, κατέγραψε περίοικος, μετά από τους πυροβολισμούς που άκουσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Μαρτυρίες - “φωτιά” για την μητέρα (βίντεο)

Πάτρα - Απαγωγή και ασέλγεια σε 6χρονη: Αποκαλύψεις για τον συλληφθέντα

Πρόκληση Τσαβούσογλου για μουσουλμάνους Τούρκους σε «Δυτική Θράκη»