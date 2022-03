Κοινωνία

Δίκη Ζακ Κωστόπουλου: Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Τι είπαν στις απολογίες τους ο κοσμηματοπώλης και ο μεσίτης που κατηγορούνται για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Τι ανέφεραν οι αστυνομικοί.

Με την απολογίες του δεύτερου πολίτη και των δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους αστυνομικούς για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος του Ζακ Κωστόπουλου ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία ενώπιον του ΜΟΔ.

Ο μεσίτης, που εμφανίζεται στα βίντεο του περιστατικού να χτυπάει μαζί με τον κοσμηματοπώλη τον τραυματισμένο ακτιβιστή καθώς προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από το κοσμηματοπωλείο, είπε στην απολογία του πως αποφάσισε να επέμβει στο περιστατικό «ενστικτωδώς για να προστατέψει τον εαυτό του και τους πολίτες».

Ο κατηγορούμενος, αναφερόμενος σε λυπηρό γεγονός, αρνήθηκε ότι συνέβαλε ο ίδιος στον θάνατο του 33χρονου ακτιβιστή, αποδίδοντας την κατηγορία που τον βαρύνει σε «εσφαλμένες παραδοχές της ιατροδικαστικής έκθεσης».

Όπως είπε: «Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση αυτή την εξέλιξη. Σήμερα πιστεύω ότι ήταν ένα ατυχές συμβάν ο θάνατος του και παρά πολύ λυπηρό αλλά δεν είχε σχέση με τη δράση μου... Δεν χτύπησα το κεφάλι του. Χτύπησα στον αέρα, προσπαθώντας να ρίξω τα γυαλιά από την τζαμαρία για να μην τραυματιστεί και ήρθε σε επαφή το κεφάλι του. Αν ήθελα να τον χτυπήσω θα συνέχιζα, αλλά δεν το έκανα».

Όπως ανέφερε, όταν πήγε στο σημείο, όπου ήδη είχε μαζευτεί κόσμος, είδε τον 33χρονο να προσπαθεί να σπάσει την ταμειακή μηχανή βρισκόμενος σε «αλλόφρονα κατάσταση». Όταν τον είδε να προσπαθεί να βγει από την σπασμένη κάτω βιτρίνα του μαγαζιού κρατώντας μαχαίρι αποφάσισε να παρέμβει για να μην διαφύγει «διότι προφανώς είχε μπει για να κλέψει και εγκλωβίστηκε».

Είπε επίσης ο 59χρονος μεσίτης πως επειδή έφυγε από το σημείο βλέποντας ως τελευταία εικόνα τον Ζακ Κωστόπουλο να κατευθύνει το τζάμι προς τον λαιμό του, πίστεψε πως ο θάνατος του, που ανακοινώθηκε αργότερα, οφείλονταν σε αυτοκτονία. Όπως τόνισε, τρεις ημέρες μετά, παρουσιάστηκε στην Αστυνομία διότι τότε έμαθε πως τον αναζητούσε, και εκεί άκουσε ότι ο νεκρός ήταν ο «Ζακ Κωστόπουλος, ένα σημαίνον πρόσωπο συγκεκριμένης κοινότητας» γεγονός που «εργαλειοποιήθηκε από μερίδα ανθρώπων» και επιχειρήθηκε να στηθεί «ένα αφήγημα άσχετο με τα πραγματικά γεγονότα».

Αναφέρθηκε επίσης σε "πογκρόμ" εναντίον του, μετά την απολογία του στον ανακριτή, με δημοσιεύματα και δημοσιοποίηση των στοιχείων του, γεγονός που έπληξε την δουλειά του.

Ο κατηγορούμενος κατά την εξέταση του από το δικαστήριο εκτίμησε, όταν ρωτήθηκε ποια εξήγηση, άλλη από την ληστεία, θα μπορούσε να υπάρχει για τη συμπεριφορά του θύματος, πως «έχει πάρει ουσίες». Όταν η πρόεδρος του είπε πως «δεν έχει πάρει ουσίες», ο μεσίτης δήλωσε πως δεν ξέρει τι μπορεί να είχε συμβεί. Απέκλεισε ωστόσο να μπήκε ο 33χρονος, στο κοσμηματοπωλείο κυνηγημένος, τρομαγμένος από κάτι. «Δεν θα έμπαινε σε κοσμηματοπωλείο αν ήταν κυνηγημένος, θα πήγαινε σε μία καφετέρια. Όταν μπαίνει και τα κάνει γυαλιά καρφιά έχει άλλους σκοπούς».

Ο μεσίτης επανέλαβε πολλές φορές πως η εμπλοκή του αφορούσε την πεποίθησή του πως έπρεπε να αποτρέψει τον κίνδυνο για τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του.

- Κατηγορούμενος: Είδα να κινδυνεύουν οι συνάνθρωποι μου, ήταν ενστικτώδης αντίδραση να το σταματήσω, να μην γίνει κακό. Η Αστυνομία δεν είχε έρθει και πήγα να προλάβω το κακό γιατί συνήθως έρχεται αφού έχει γίνει το κακό.

- Πρόεδρος: Άρα δεν έρχεται ποτέ εγκαίρως και επομένως πρέπει να όλοι να αναμειγνυόμαστε.

- Είναι κοινωνική ευθύνη να προστατεύσεις τον συνάνθρωπο όταν κινδυνεύει. Ανιδιοτελές κίνητρο είχα και λειτούργησα ενστικτωδώς αλλά και με λογική.

- Πρόεδρος: Αν ενεργούσαμε όλοι ενστικτωδώς θα ήμασταν ζούγκλα…

Ο μεσίτης κλήθηκε να διευκρινίσει πώς αφού προσπαθούσε να περιορίσει τον Ζακ Κωστόπουλο μέσα στο κοσμηματοπωλείο, θέλησε την ίδια στιγμή να καθαρίσει τα τζάμια (τα οποία προεξείχαν στη βιτρίνα αποτρέποντας την έξοδο του 33χρονου) με αποτέλεσμα ουσιαστικά να του ανοίξει πέρασμα για να βγει έξω.

- Κατηγορούμενος: Κλώτσησα την τζαμαρία για να μην τραυματιστεί…

- Πρόεδρος: Λίγο αντιφατικό δεν είναι αυτό; Είναι επικίνδυνος και κρατάει μαχαίρι αλλά σπάτε τα τζάμια για να βγει έξω;

- Κατηγορούμενος: Δεν ήθελα να πάθει κακό…

- Πρόεδρος: Αλλά μετά τον κλωτσήσατε…

Ο κατηγορούμενος κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός τής πλήρους αστάθειας και αδυναμίας που φαίνεται στα βίντεο να έχει το θύμα όσο βρισκόταν εντός του κοσμηματοπωλείου και απάντησε πως εφόσον «κρατά μαχαίρι είναι επικίνδυνος». Ρωτήθηκε επίσης γιατί δεν επέλεξε να απομακρύνει τον κόσμο αντί να κάνει όσα έκανε και είπε πως «δεν είμαι εκπαιδευμένος αστυνομικός».

- Ένορκος: Με αυτό που κάνατε, τον διευκολύνατε να βγει. Αφού λέτε ότι δεν είχε καλή πρόσβαση για να βγει… δεν το καταλαβαίνω…

- Κατηγορούμενος: Τα πάντα έγιναν αστραπιαία. Ο αντικειμενικός μου σκοπός ήταν να τον αφοπλίσω με ασφάλεια.

- Ένορκος: Ποιος ο λόγος να διευκολύνετε την έξοδο, ενώ λέτε ότι θέλατε να τον περιορίσετε σε ένα μέρος;

- Κατηγορούμενος: Ήθελε να βγει. Έσπασε την τζαμαρία με το κεφάλι του. Εγώ δεν ήθελα να τον τραυματίσω…

- Ένορκος: δεν μου απαντάτε όμως…

- Κατηγορούμενος: Ήθελα να τον προφυλάξω και το αντιλήφθηκα με αυτόν τον τρόπο.

Στις απολογίες τους οι δύο, από τους τέσσερις, αστυνομικοί τόνισαν ότι το σήμα που είχαν λάβει για το περιστατικό τής οδού Γλάδστωνος αφορούσε "ληστεία" και στη συνέχεια ότι υπήρχε "ακινητοποίηση του δράστη από πολίτες".

Ο αστυνομικός της ΔΙΑΣ, που έφθασε πρώτος με το ζευγάρι του, είναι εκείνος που φαίνεται στο βίντεο να λακτίζει τον 33χρονο. Όπως είπε στο δικαστήριο -αφού προηγουμένως εξέφρασε συλλυπητήρια για τον θάνατο-, όταν έφθασε είδε τον ακτιβιστή πεσμένο ανάσκελα και τραυματισμένο. Έτσι στην αρχή δεν τον δέσμευσε και άφησε τον διασώστη να του παράσχει βοήθεια. Όταν όμως, όπως είπε, είδε το θύμα να επιχειρεί να επιτεθεί με ένα γυαλί στον διασώστη, το κλώτσησε σε σημείο που να μην τραυματίσει ζωτικό όργανο.

Αναφορικά με το μαχαίρι, στο οποίο δεν εντοπίστηκαν δακτυλικά αποτυπώματα, ο αστυνομικός είπε πως όταν πληροφορήθηκε από τον μεσίτη πως αφόπλισε τον 33χρονο και πέταξε μέσα στο κατάστημα το μαχαίρι, πήγε στο κοσμηματοπωλείο για να διαφυλάξει το πειστήριο. Ωστόσο δεν είχε γάντια μιας χρήσης και έτσι «με τις άκρες των δακτύλων μου το έπιασα από τις εγκοπές που έχει για να μην αλλοιωθούν δακτυλικά αποτυπώματα».

-Πρόεδρος: Δεν βρέθηκαν στο μαχαίρι αποτυπώματα.

- Ένορκος: Ποιες ήταν οι σωματικές επαφές που είχατε με τον Ζακ Κωστόπουλο;

- Κατηγορούμενος: Η σωματική επαφή που είχα με τον θανόντα, ήταν το σπρώξιμο που του έκανα, με το πόδι μου σε μαλακά μόρια κάτω από τη μέση. Δεν ήθελα να του κάνω ζημιά. Ήθελα να χάσει την ισορροπία του. Αυτή ήταν η μόνη επαφή που είχα μαζί του.

Ο δεύτερος αστυνομικός είπε στην απολογία του ότι η μόνη σωματική επαφή που είχε με τον Ζακ Κωστόπουλο ήταν η «ώθηση στον γλουτό του» προκειμένου να του πέσει το γυαλί που είχε στο χέρι και να μπορέσουν να τον συλλάβουν με τους συναδέλφους του.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Έδρας είπε πως δεν παρατήρησε το χρώμα του 33χρονου να αλλάζει ενώ τόνισε πως δεν τους ζητήθηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να τον συνοδεύσουν στο ασθενοφόρο, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις που ο ασθενείς κρίνεται επικίνδυνος.

Τόσο η πρόεδρος και οι δικαστές όσο και ο εισαγγελέας έκαναν πολλές ερωτήσεις στον αστυνομικό εάν ήταν ενδεδειγμένη ενέργεια να δεσμεύσουν τον 33χρονο στην κατάσταση που βρισκόταν. Ο κατηγορούμενος τόνισε από την πλευρά του πως από την στιγμή που απείλησε με το γυαλί η προτεραιότητα ήταν να αφοπλιστεί και ακολούθως να συλληφθεί, χειροπεδηθεί για να τον παραλάβει το ΕΚΑΒ.

- Κατηγορούμενος: Εμάς το μέλημα μας ήταν να τον συλλάβουμε και να τον παραδώσουμε.

- Πρόεδρος: Να τον παραδώσετε ζωντανό.

- Κατηγορούμενος: Ζωντανός έφυγε.

- Εισαγγελέας: Μήπως έπρεπε να κρίνετε ότι δεν έπρεπε να γίνει χειροπέδηση εκείνη τη στιγμή;

- Κατηγορούμενος: Την ώρα που σηκώθηκε με γυαλί ήταν επικίνδυνος. Από τη στιγμή που είχε εκδηλώσει τάσεις φυγής ήταν επικίνδυνος και έπρεπε να τον δεσμεύσουμε.

Η δίκη συνεχίζεται στις 4 Απριλίου με τις απολογίες των άλλων δύο κατηγορουμένων.

