Τουρκία - Ερντογάν: να ξαναρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ

Ο τούρκος πρόεδρος ζήτησε την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ΕΕ - Άγκυρας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναρχίσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα, παραμονή της συνόδου κορυφής των Βρυξελλών που θα είναι αφιερωμένη στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Αναμένουμε από την ΕΕ να ανοίξει γρήγορα τα κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την τελωνειακή ένωση, χωρίς να ενδώσει σε κυνικούς υπολογισμούς», είπε ο Ερντογάν μετά τη συνάντηση που είχε στην Άγκυρα με τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε.

Οι δηλώσεις αυτές του Τούρκου προέδρου έγιναν σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία επιτρέπει στην Άγκυρα να επιστρέψει στη διεθνή σκηνή, με την μεσολαβητική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει.

Οι διαπραγματεύσεις για μια πιθανή ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ ξεκίνησαν το 2005 αλλά βάλτωσαν τα τελευταία χρόνια, λόγω των εντάσεων μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυρας, σε πολλά μέτωπα. Στα τέλη του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι οι πιθανότητες ένταξης της Τουρκίας ήταν «σε νεκρό σημείο» λόγω των αποφάσεων που λάμβανε η τουρκική ηγεσία και οι οποίες ήταν αντίθετες με τις αξίες της ΕΕ. «Η Τουρκία συνέχισε να απομακρύνεται από την ΕΕ, καταγράφοντας σοβαρή υποχώρηση στους τομείς του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων» ανέφερε σε μια έκθεσή της η Κομισιόν.

Η Τουρκία, που είναι σύμμαχος της Ουκρανίας και μέλος του ΝΑΤΟ, προσπαθεί από την αρχή της κρίσης να μεσολαβήσει μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Αρνήθηκε όμως να εφαρμόσει τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση στη Ρωσία.

