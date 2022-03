Κόσμος

Ρωσία: Θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά αν απειληθεί η ύπαρξη μας

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, υποστήριξε ότι στόχος του ρωσικού στρατού στη Μαριούπολη, είναι να καθαρίσει την πόλη από τις εθνικιστικές ομάδες.

Η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα μόνο εάν απειλείτο η ίδια η ύπαρξή της, διαβεβαίωσε απόψε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται το ρωσικό Tass.

Ο Πεσκόφ είπε ότι ο βασικός στόχος του ρωσικού στρατού στη Μαριούπολη είναι να εκκαθαρίσει τις «εθνικιστικές μονάδες».

Επέμεινε ότι όλα πάνε βάσει του αρχικού σχεδίου και ότι κανείς δεν πίστευε ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» (όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο) στην Ουκρανία θα διαρκούσε μόνο δυο μέρες.

