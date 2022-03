Κοινωνία

Έγκλημα στην Κυψέλη: Νεκρός ο Πολωνός που σκότωσε τον 7χρονο Ανδρέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Είχε ομολογήσει τη στυγερή δολοφονία του αγοριού που συγκλόνισε το Πανελλλήνιο.

Τέλος στη ζωή του έβαλε ο 33χρονος που ομολόγησε την δολοφονία του 7χρονου Ανδρέα στην Κυψέλη.

Πρόκειται για τον 33χρονο Πολωνό που ομολόγησε τη δολοφονία του 7χρονου γιου της συντρόφου του στην Κυψέλη, κρύβοντας επί πέντε χρόνια την σορό του, ακόμα και μέσα στο βαλιτσάκι με τα εργαλεία του.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες ο 33χρονος βρέθηκε νεκρός στις φυλακές της Κέρκυρας, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, έχοντας ένα σεντόνι τυλιγμένο στο λαιμό του.

Αναμένεται να γίνει έρευνα και ιατροδικαστική εξέταση για να δείξει τα αίτια του θανάτου του.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Μαρτυρίες - “φωτιά” για την μητέρα (βίντεο)

Πάτρα - Απαγωγή και ασέλγεια σε 6χρονη: Αποκαλύψεις για τον συλληφθέντα

Βρετανία: Η Ελισάβετ, το αμαξίδιο και η φωτογραφία που… δεν θέλει