ΑΕΚ: Ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ

Το βιογραφικό του 49χρονου Ισπανού προπονητή.

Στα... χέρια του Κούρο Σεγκούρα πέρασαν και με τη βούλα τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της ΑΕΚ, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει τη συμφωνία με τον 49χρονο Ισπανό προπονητή, ο οποίος υπέγραψε με την Ένωση έως το τέλος της εφετινής αγωνιστικής περιόδου.

Το βιογραφικό του:

Ο Κούρο Σεγκούρα γεννήθηκε στη Γρανάδα και βρίσκεται στους πάγκους για σχεδόν 30 χρόνια!

Εργάστηκε στην Ισπανία, σε Costa Moril, Γρανάδα, Linense La Linea, Mενόρκα, Σαραγόσα, Ομπραντόιρο, Μάλαγα), και εκτός Ισπανίας σε Κίνα (Jilin Northeast Tigers), Ουρουγουάη (Atletico Aguada), Βενεζουέλα (Gigantes de Guayana).

Την περίοδο 2017-2018 εργάστηκε ως assistant coach της Baskonia, και κατόπιν ως πρώτος προπονητής επί τριετία στη Ρεάλ Μπέτις. Ανέλαβε την ομάδα το 2018, την ανέβασε στην ACB και την καθοδήγησε στην κορυφαία κατηγορία μέχρι τον Νοέμβριο του 2020, όταν κι αποχώρησε.

Στην εφετινή περίοδο κάθισε στον πάγκο του Ιωνικού Νίκαιας. Τελευταίο του ματς ο αγώνας με την ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια.

