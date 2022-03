Κοινωνία

Εξιχνιάστηκε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Τι βρέθηκε στο σπίτι του συλληφθέντα. Πώς οδηγήθηκαν στα ίχνη του οι Αρχές.

Δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν από αλλοδαπές Αρχές, μέσω της Europol, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά ίχνη χρηστών, οι οποίοι κατείχαν και διαμοίραζαν υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε σχετικό βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ακολούθησε ανάλυση των στοιχείων και των ψηφιακών δεδομένων της υπόθεσης και κατόπιν αλληλογραφίας με τους παρόχους υπηρεσιών, προέκυψε ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη αντιστοιχούν σε σύνδεση διαδικτύου του εμπλεκόμενου ατόμου, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν και προέκυψε ο τόπος κατοικίας του, σε περιοχή της Ηπείρου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 2 κινητά τηλέφωνα και 2 συσκευές αποθήκευσης τύπου Memory Card (κάρτες μνήμης). Τα πειστήρια θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

-Τηλεφωνικά: 11188

-Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

-Μέσω twitter: @CyberAlertGR

-Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας ( https://portal.astynomia.gr )

-Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

