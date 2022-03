Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσκλήθηκε να απευθυνθεί μέσω βιντεοκλήσης στους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει διαδικτυακά στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, όπου θα συζητηθεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπός του, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο Interfax Ukraine.

Ο εκπρόσωπος Σέρχι Νικιφόροφ είπε ότι ο Ζελένσκι προσκλήθηκε να απευθυνθεί μέσω βιντεοκλήσης στους ηγέτες και ενδέχεται να συμμετάσχει στη συνέχεια και στις συνομιλίες, σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο.

«Θα είναι μια ευκαιρία για τους ηγέτες των συμμαχικών χωρών να ακούσουν απευθείας τον πρόεδρο Ζελένσκι να μιλά για την καταστροφική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ουκρανικός λαός λόγω της επιθετικότητας της Ρωσίας» ανέφερε ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι οι χώρες μέλη που παρέχουν «σημαντική ποσότητα βασικού στρατιωτικού εξοπλισμού» στο Κίεβο θα εξετάσουν «τι άλλο μπορούν να κάνουν για να εντείνουν» τη στήριξή τους.

