Απαγωγή Κυπαρίσση - Χαλάνδρι: το κρησφύγετο των δραστών (βίντεο)

Μέσα σε κατοικημένη περιοχή και κοντά στο σημείο όπου συνελήφθη ο 45χρονος, βρίσκεται το σπίτι, όπου κρατούσαν όμηρο τον επιχειρηματία οι απαγωγείς του.

Το κρησφύγετο ή ένα από τα κρησφύγετα που χρησιμοποιούσαν οι απαγωγείς του Γιώργου Κυπαρίσση, εντόπισαν στην περιοχή του Χαλανδρίου, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής που χειρίζονται την υπόθεση.

Το κρησφύγετο βρίσκεται στο Χαλάνδρι, στην οδό Πελοποννήσου, δίπλα από την Αττική Οδό και μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μένει να επιβεβαιωθούν, οι κακοποιοί είχαν μεταφέρει εκεί τον όμηρο, από την πρώτη κρυψώνα τους.





Το σπίτι φέρεται να είχε ενοικιάσει πριν από μήνες, ο 45χρονος που συνελήφθη την Δευτέρα, λίγη ώρα αφότου είχε φύγει από το διαμέρισμα.

Βίντεο ντοκουμέντο από την σύλληψη του παρουσίασε ο ΑΝΤ1, την Τρίτη.

Πρόκειται κατά πληροφορίες για έναν 45χρονο ομογενή από τη Ρωσία, πρώην μέλος της Εθνικής Ομάδας Πυγμαχίας και συναθλητή του Τάσου Μπερδέση, που δολοφονήθηκε τον περασμένο Μάιο στη Βάρη. Ο πυγμάχος που εμφανίζεται να είχε εμπλοκή στο στάδιο της αρπαγής του επιχειρηματία, τον περασμένο Δεκέμβριο, είναι παλιός γνώριμος των Αρχών, καθώς φέρεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ληστείες, κλοπές και εκβιασμούς.

Όλα εκτυλίχθηκαν στις 17:10 το απόγευμα της Δευτέρας όταν αστυνομικοί εντόπισαν τον 45χρονο να επιβιβάζεται σε ένα αυτοκίνητο μάρκας Audi, στη συμβολή των οδών Ανδριανού και Αργυροκάστρου, στο Χαλάνδρι. Από τον έλεγχο στις πινακίδες διαπιστώθηκε ότι είναι πλαστές και το Ι.Χ. είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. Όταν οι αστυνομικοί, που ήταν πεζή, προσέγγισαν το αυτοκίνητο, ο 45χρονος επιχείρησε να τους παρασύρει. Εκείνοι άνοιξαν πυρ, στοχεύοντας τα λάστιχα και τη μηχανή του οχήματος, μια από τις σφαίρες όμως κατέληξε στο πόδι του κακοποιού.

Ο άνδρας εγκατέλειψε το Ι.Χ. και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, όμως συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον Ερυθρό Σταύρο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Πριν τον πυγμάχο, οι Αρχές είχαν ήδη συλλάβει τρία άτομα και αναζητούν δύο ακόμα συνεργούς των απαγωγέων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων λύτρων που δόθηκαν για την απελευθέρωση του επιχειρηματία.