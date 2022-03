Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Σάκκαρη στον δρόμο για τους τελικούς σε ATP και WTA

Οι θέσεις των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών του τένις στην παγκόσμια κατάταξη.

Η μάχη για το πλασάρισμα στην τελική οκτάδα των races του αντρικού και γυναικείου tour ενόψει των τελικών της ATP και WTA σε Τορίνο και Γουαδαλαχάρα στο τέλος της σεζόν, "φουντώνει" όλο και περισσότερο μετά και το Indian Wells που ολοκληρώθηκε στην Καλιφόρνια.

Τόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όσο και η Μαρία Σάκκαρη βρίσκονται μέσα στην πρώτη οκτάδα των παικτών που προκρίνονται, με τον Έλληνα πρωταθλητή να κατέχει προς το παρόν την 6η θέση και την 26χρονη Ελληνίδα την 3η.

Στην... κούρσα για τα Finals ATP του Τορίνου, ο Ράφαελ Ναδάλ μετά την εξαιρετική σεζόν που διανύει κατέχει την πρώτη θέση με 3.350 βαθμούς, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, Ντανίιλ Μεντβέντεφ (1.730β). Η απουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς είναι αισθητή, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι από την 7η θέση, που κατέχει ο Κάρλος Αλκαράθ μέχρι την 10η που βρίσκεται ο Ρομπέρτοπ Μπαουτίστα Αγούτ η διαφορά είναι πολύ μικρή και συγκεκριμένα μόλις 60 βαθμοί.

Στις γυναίκες, η κάτοχος του τίτλου στο Indian Wells και στην Ντόχα, Ίγκα Σφιόντεκ πέρασε στην κορυφή αφήνοντας πίσω το νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Άσλεϊ Μπάρτι, ενώ στην 3η θέση φιγουράρει η Μαρία Σάκκαρη.

Η βαθμολογία των ανδρών στην κούρσα για το Τορίνο (ATP):

Ράφαελ Ναδάλ: 3.350 Ντανίλ Μεντβέντεφ: 1.730 Τέιλορ Φριτς: 1.440 Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ: 1.420 Αντρέι Ρούμπλεφ: 1.390 Στέφανος Τσιτσιπάς: 1.360 Κάρλος Αλκαράθ: 960 Ματέο Μπερετίνι: 955 Ντένις Σαποβάλοφ: 930 Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ: 900

Η βαθμολογία των γυναικών στο δρόμο για την Γουαδαλαχάρα:

Ίγκα Σφιόντεκ: 2.930 Άσλεϊ Μπάρτι: 2.470 Μαρία Σάκκαρη:1.610 Ανέτ Κόνταβεϊτ: 1.385 Μάντισον Κις: 1.317 Ντανιέλ Κόλινς: 1.311 Πάουλα Μπαντόσα: 1.217 Γελένα Οσταπένκο: 1.156 Σιμόνα Χάλεπ 1.106 Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα: 895