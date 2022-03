Life

“The 2Night Show” - Τζένη Θεωνά: ο Δήμος Αναστασιάδης και ο... έρωτας με τον γιο της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εξομολογήθηκε η Τζένη Θεωνά για τον σύντροφό της, Δήμο Αναστασιάδη και για τον γιο τους στο "The 2Night Show" του ΑΝΤ1.

Καλεσμένη στην εκπομπή "The 2night Show" βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Τζένη Θεωνά.

Η ηθοποιός, παραχώρησε μία συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων, μίλησε για τον σύντροφό της, Δήμο Αναστασιάδη, αλλά και τον γιο τους, Αρίωνα.

Ακόμη, μοιράστηκε στιγμές από την θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί και μίλησε για την δυνατή φιλία που έχει με την Κατερίνα Παπουτσάκη, αλλά και για την αγάπη της για τη Δανάη Μιχαλάκη, ενώ αποκάλυψε τι είναι αυτό που της λείπει περισσότερο από την «παλιά» Τζένη.

Αρχικά, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στον γιο της, Αρίωνα, που είναι και ο μεγάλος της έρωτας: «Ο Αρίωνας είναι αδιανόητος έρωτας. Είναι τριών ετών τώρα. Οι διάλογοι είναι αδιανόητοι. Είναι αυτό που συμβαίνει και συνέχεια είναι μια έκπληξη κι όταν σου λέει κάποιος πες κάτι, δεν σου έρχεται τίποτα».

Στη συνέχεια, η Τζένη Θεωνά εξομολογήθηκε για τον σύντροφό της Δήμο Αναστασιάδη: «Το αλατοπίπερο δεν λείπει από αυτή τη σχέση. Αυτό που απολαμβάνω είναι ότι πια αισθανόμαστε και οι δύο ασφάλεια, με γοητεία και επιθυμία, παρόλο που συχνά βρισκόμαστε μακριά λόγω δουλειάς. Είναι και αυτό κάτι καινούργιο. Είμαστε επτά χρόνια μαζί. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι μια φάση ωριμότητας. Βλέπω μεγάλη εξέλιξη σε μένα και στον Δήμο. Και στους δύο. Και κάπως με συγκινεί το γεγονός από μόνο του. Δύο άνθρωποι, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, αποφάσισαν για επτά χρόνια να είναι μαζί. Τα πράγματα, να υποκύψεις, να παραιτηθείς, να ξεφύγεις, να ενδώσεις σε έναν πειρασμό, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ήμασταν πολύ διαφορετικοί όταν ξεκινήσαμε και με πολλές συγκρούσεις. Χαίρομαι γιατί αυτό που έχει μείνει είναι πως σε όλες πλέον τις εκπομπές μιλάω πάρα πολύ για τον Δήμο».

Ειδήσεις σήμερα:

Λουιζιάνα: φονικός ανεμοστρόβιλος με καταιγίδες (εικόνες)

Σία Αναγνωστοπούλου: διάρρηξη στο σπίτι ανήμερα των γενεθλίων της (εικόνες)

Ουκρανία - Ζελένσκι για Μαριούπολη: θα “πληρώσουν” οι Ρώσοι πιλότοι