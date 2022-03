Πολιτική

Σία Αναγνωστοπούλου: διάρρηξη στο σπίτι ανήμερα των γενεθλίων της (εικόνες)

Δυσάρεστο “δώρο” έκαναν οι κακοποιοί στην Τομεάρχη Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Τι αναφέρει η ίδια.

Ένα δυσάρεστο «δώρο» περίμενε την Τομεάρχη Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου, ανήμερα των γενεθλίων της.

Την Τρίτη, διαρρήκτες μπήκαν στον σπίτι της στην Αθήνα και το έκαναν ρημαδιό, χωρίς να έχει γίνει κάνει η ίδια γνωστό εάν και τι ακριβώς της έκλεψαν.

Η ίδια γνωστοποίησε το συμβάν με ανάρτηση στο Facebook, δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες.

Όπως έγραψε, «αυτό είναι το γραφείο του σπιτιού μου στην Αθήνα μετά από μια επιτυχημένη επιδρομή κλεφτών. Δώρο γενεθλίων».

