Επίσκεψη Δένδια στην Ινδία με “πλούσια” ατζέντα

Τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί εξωτερικών κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, στο Νέο Δελχί.

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας δρ Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσχανκάρ (Subrahmanyam Jaishankar) πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί συνάντηση στο Νέο Δελχί.

Στην ατζέντα βρέθηκαν η ενίσχυση της πολυδιάστατης και ραγδαία αναπτυσσόμενης συνεργασίας Ελλάδας- Ινδίας σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, η κοινή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, οι εξελίξεις στην Ουκρανία, την Ανατολική Μεσόγειο και τον Ινδο-Ειρηνικό, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Μετά τη συνάντηση, οι δύο υπουργοί υπέγραψαν δήλωση προθέσεων για τη μετανάστευση και την κινητικότητα μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, καθώς και πρόγραμμα πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ των δυό χωρών.

Τι είπαν στις δηλώσεις τους

«Φιλοδοξούμε η σχέση Ελλάδας- Ινδίας να γίνει στρατηγική», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στις δηλώσεις του, προσθέτοντας πως «πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία για την ενίσχυση της διμερούς μας εταιρικής σχέσης».

Υπενθύμισε ότι αυτή είναι η τρίτη συνάντηση των δύο υπουργών σε λιγότερο από ένα χρόνο, ενώ πρόσθεσε πως ελπίζει σύντομα ο ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός Μόντι να συναντηθούν.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως η Ινδία γιορτάζει 75 χρόνια από την ίδρυση της Δημοκρατίας της χώρας και η Ελλάδα 200 χρόνια, «αλλά μοιραζόμαστε επίσης το γεγονός ότι είμαστε οι πρώτοι και εσείς είστε μακράν η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, μια πολύ περήφανη δημοκρατία».

«Ο Μαχάτμα Γκάντι γεννήθηκε εδώ, επίσης ο Νεχρού, ο Σερντάτ Πατέλ, πολύ σημαντικοί πολιτικοί άνδρες που είναι πολύ γνωστοί στον κόσμο, όχι μόνο σε εμάς», σημείωσε και πρόσθεσε «βλέπουμε πολλά πράγματα με πολύ παρόμοιο τρόπο: το Διεθνές Δίκαιο, την κυριαρχία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την απαγόρευση της χρήσης βίας και την κοινή μας δέσμευση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, στην UNCLOS. Αυτό και η θαλάσσια ασφάλεια είναι πολύ σημαντικά για εμάς».

Ο κ. Δένδιας σημείωσε πως στην ατζέντα της συνάντησης βρίσκονται φυσικά η κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και η Ανατολική Μεσόγειο, το θέμα της Κύπρου και όλα τα άλλα σημαντικά ζητήματα στην περιοχή μας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, τέλος, θα δώσει και διάλεξη στην Έδρα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Jawaharlal Nehru (JNU).

