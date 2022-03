Κοινωνία

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: πείτε μου κι εμένα τι έκανα στα παιδιά μου...

Η απάντηση της μητέρας των τριών νεκρών κοριτσιών σε όλους όσοι αφήνουν αιχμές και υπόνοιες για εμπλοκή της στον θάνατο τους.

Εν αναμονή εξελίξεων και αποτελεσμάτων, σχετικά με τους μυστηριώδεις θανάτους των τριών κοριτσιών από την Πάτρα, η μητέρα, έκανε δηλώσεις σχετικά με τις κατηγορίες που δέχεται.

Η μητέρα των κοριτσιών, που μέσα σε τρία χρόνια έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή και ο θάνατός τους ερευνάται, δίνει τη δική της απάντηση για όλα όσα γράφονται και ακούγονται για εκείνη σχετικά με την εμπλοκή της στον θάνατο των παιδιών της. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Δεν είμαι στα όριά μου. Είμαι ήδη…πολύ εκτός ορίων».

Ακόμη, σε αναφορές σε στοιχεία, εκθέσεις, ασάφειες, σενάρια και αληθείς ή ψευδείς διαρροές απαντά: «Θα μου πει και μένα κάποιος, τι έκανα; Κι αν κάποιοι πιστεύουν ότι έκανα κακό στα παιδιά μου, θα μου πουν…πώς και πότε; Ποτέ μα ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να μου πουν…;».

Στη συνέχεια, ξεσπά σχετικά με όσους τη θεωρούν ένοχη, τονίζοντας πως έχουν άδικο και ότι τις κάνουν παραπάνω κακό από αυτό που ήδη έχει πάθει με τον θάνατο των παιδιών της και απαντά σχετικά: «Θα έλεγα… σταματήστε το θέμα. Σταματήστε. Έχετε άδικο. Θα το δείτε στην πορεία ότι έχετε άδικο. Μέχρι τότε θα έχετε πάρει τη ζωή μου στα χέρια σας. Αυτό θα έλεγα. Έχω ήδη το κακό, των τριών θανάτων στο σπίτι μου. Μου έχετε κάνει κι άλλο κακό. Θα μου κάνετε κι άλλο, κι άλλο κακό και μετά… που θ’ απολογηθείτε; Λέτε, λέτε, λέτε και κανείς δεν με ζει. Κανένας δεν μ’ έχει ζήσει».

Τις δηλώσεις αυτές της έκανε στην εφημερίδα 'Πελοπόνησος" σε μία δύσκολη ημέρα, στο μηνμόσυνο της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την απώλεια της μικρής Ίριδας.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό' του ΑΝΤ1, μίλησαν μεταξύ άλλων, δημοσιογράφοι απο την Πάτρα και ένας ιατροφδικαστής, αλλά και η μητέρα της πρώην συντρόφου του πατέρα των παιδιών, η οποία περιέγραψε σκηνές - σοκ που υποστηίζει πως συνέβησαν προ καιρού:

