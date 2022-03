Κόσμος

Ουκρανία: έπαινοι Ζελένσκι στον Δένδια για την Μαριούπολη

Η αναφορά του προέδρου της Ουκρανίας στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Για ποιον λόγο τον ευχαριστεί.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται και χιλιάδες αμάχους να ζουν ακραίες καταστάσεις χωρίς νερό και τρόφιμα σε πολές πόλεις της χώρας, ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ομιλία που απηύθυνε στην Ολομέλεια του ιταλικού Κοινοβουλίου, στην οποία, μεταξύ άλλων ευχαρίστησε και τον Νίκο Δένδια.

Ο έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα συνοδεύσει ο ίδιος την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη, μία από τις πόλεις που έχουν πληγεί εξαιρετικά στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως είναι ευγνώμων στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών για αυτή του τη κίνηση,καθώς είναι ο πρώτος Ευρωπαίος αξιωματούχος που προέβη σε τέτοια κίνηση.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Είμαι ευγνώμων στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος αξιωματούχος που αποφάσισε να υποστηρίξει το έργο των ανθρωπιστικών μας διαδρόμων στη Μαριούπολη, προκειμένου να σωθούν οι πολίτες μας και να μεταφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια που είναι ζωτικής σημασίας για όσους βρίσκονται εκεί».

Την Τετάρτη, ο Νίκος Δένδιας συνομίλησε με τον Ουκρανό ομόλογο του και όπως έγραψε στο Twitter, «Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ D.Kuleba, κατόπιν πρωτοβουλίας του, με ενημέρωσε για την κατάσταση στην Ουκρανία & με ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία μετάβασής μου στη Μαριούπολη ώστε να μεταφέρω ανθρωπιστική βοήθεια υπογραμμίζοντας τις δημόσιες ευχαριστίες του Ουκρανού Προέδρου Zelenskyy".

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ ???? D.Kuleba, κατόπιν πρωτοβουλίας του, με ενημέρωσε για την κατάσταση σε ???? & με ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία μετάβασής μου στη Μαριούπολη ώστε να μεταφέρω ανθρωπιστική βοήθεια υπογραμμίζοντας τις δημόσιες ευχαριστίες του ???? Πρ.Zelenskyy. pic.twitter.com/FGQr5bGX6n — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 23, 2022





