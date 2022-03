Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: ένοπλη ληστεία σε τράπεζα

Πώς κατάφερε να αποσπάσει τα χρήματα από το ταμείο ο δράστης. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 09:00, ο δράστης, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στο υποκατάστημα, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίου Αλεξάνδρου και Θέτιδος, και με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τους υπαλλήλους και τους πελάτες.

Αμέσως μετά αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό από ταμείο και τράπηκε σε φυγή. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ληστή.

