Γκάγκα - Ανεμβολίαστοι: τέλος το πρόστιμο των 100 ευρώ

Τι αποκάλυψε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας για την εξάπλωση της πανδημίας, την αύξηση των κρουσμάτων και το πότε θα σταματήσει να ισχύει το πρόστιμο για τους ανεμβολίαστους πολίτες 60 ετών και άνω.

Την άρση του μέτρου για το πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα το πρωί της Τρίτης.

Όπως ανέφερε, το διοικητικό πρόστιμο θα παύσει να ισχύει άμεσα, πιθανότατα από τον Απρίλιο.

Η Μίνα Γκάγκα σημείωσε στο ΣΚΑΙ, πως το καλοκαίρι οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν το διοικητικό πρόστιμο και σε σχετική ερώτησηγια το πότε θα καταργηθεί το εν λόγω μέτρο απάντησε: «θα δούμε, πιθανότατα από τον επόμενο μήνα».

Ακόμη, είπε πως η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συζητά για το ενδεχόμενο του εμβολίου στα παιδιά, καθώς και την τέταρτη δόση στους ενήλικες, λέγοντας πως ακόμη δεν έχουν ληθφεί αποφάσεις και διευκρινίζοντας ότι η τέταρτη δόση, εφόσον αποφασιστεί η σύσταση της αυτή θα αφορά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

