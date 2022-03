Υγεία - Περιβάλλον

Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Υγειονομικοί: “διπλή” παράταση στα μέτρα

Τι προβλέπεται σε διάταξη του υπουργείου Υγείας σχετικά με τους ανεμβολίαστους ιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και για την τήρηση των μέτρων σε δομές υγείας.

Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2022 η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για το προσωπικό των ιδιωτικών και δημόσιων δομών υγείας και έως 30 Ιουνίου 2022 οι έκτακτες ρυθμίσεις που είχαν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την αποδοχή της νέας δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης.

Μεταξύ άλλων, παρατείνονται μέχρι 30 Ιουνίου 2022, η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων, η διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορονοϊού από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, η ένταξη ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, η προθεσμία πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, η ισχύς του μέτρου μετακίνησης προσωπικού, η αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση της COVID-19.

Εν τω μεταξύ, η Μίνα Γκάγκα προανήγγειλε το τέλος του προστίμου των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους πολίτες, ηλικίας 60 ετών και άνω...

Το ΜέΡΑ25 ααναφέρει σε ανακοίνωση του, «Η Κυβέρνηση έφερε ρύθμιση στη Βουλή με την οποία κερδίζει χρόνο αναφορικά με τους υγειονομικούς σε αναστολή, καθώς μεταθέτει κατά 9 μήνες την χρονική λήξη για επαναξιολόγηση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Πρόκειται για ημίμετρα με άρωμα εκλογών, όχι λύση, αλλά ομηρία! Το ΜέΡΑ25 ζητάει ξεκάθαρα: - Καμία απόλυση εργαζομένου στην υγεία, σε οποιονδήποτε κλάδο, κανένα πρόστιμο σε όποιον/α δεν έχει εμβολιαστεί. - Οι υγειονομικές μονάδες και οι εργαζόμενοι σε αυτές, με τα συλλογικά τους όργανα, να αποφασίσουν για τους τρόπους επανένταξης των υγειονομικών σε αναστολή. Να σταματήσει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πλεύρης να εμπαίζουν τους υγειονομικούς μας»

