Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Ερμής, ο Ποσειδώνας και οι “ταραχές” (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

«Φαντασία, συναίσθημα, σκέψεις» είναι μερικές από τις λέξεις που χρησιμοποίησε για να χαρακτηρίσει την σημερινή ημέρα η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος προσέθεσε πως «σήμερα ο Ερμής “αγγίζει” τον Ποσειδώνα» και επεσήμανε πως γι΄ αυτό η ημέρα «προσφέρεται» και για «εξαπατήσεις, γι’ αυτό πρέπει να προσέξουμε».

«Μπορεί να γίνουν και ψεύτικα πράγματα που μπορεί να μας αγγίξουν» τόνισε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

