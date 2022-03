Life

Γέννησε η Εριέττα Κούρκουλου! (εικόνες)

Η πρώτη φωτογραφία του μωρού, εγγονιού του αξέχαστου Νίκου Κούρκουλου, μέσα από το μαιευτήριο!

Μανούλα για πρώτη φορά έγινε η Εριέττα Κούρκουλου!

Η όμορφη κόρη της Μαριάννας Λάτση και του Νίκου Κούρκουλου έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι.

Όπως έκανε η ίδια γνωστό μέσα από ανάρτηση στο Instagram, το μωράκι θα πάρει το όνομα του αξέχαστου πατέρα της και θα ονομαστεί Νίκος.

