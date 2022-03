Οικονομία

Τσίπρας για ακρίβεια: Εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν αβοήθητα

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε την Κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, ότι «δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία».

Τη «βαθύτατη ανησυχία» του για τις εξελίξεις και το γεγονός, όπως είπε, ότι ο πρωθυπουργός δίνει την αίσθηση πως δε καταλαβαίνει «τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, κυρίως για εκείνους που όπως ανακαλύψατε την περίοδο της πανδημίας είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους ή από το πενιχρό εισόδημα της μικρής και μεσαίας επιχείρησής τους», εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

«Φαίνεται ότι συνεχίζετε να μη καταλαβαίνετε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Τι έχει συμβεί όχι από τον πόλεμο και μετά, αλλά από τον Σεπτέμβρη και μετά με δική σας ευθύνη και τι θα συμβεί τους επόμενους, τώρα που ο πόλεμος θα επιδεινώσει την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πρόσθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης δίνει την αίσθηση ότι δεν καταλαβαίνει «τι ακριβώς βιώνουν εκατομμύρια αβοήθητα νοικοκυριά που τους χτυπάει η ακρίβεια και δεν μπορούν να ανάψουν το καλοριφέρ ή το αιρκοντίσιον, όχι επειδή έχουν ψυχολογικά προβλήματα ή κακή ψυχολογία, όπως μας είπε ο φοβερός υπουργός σας της οικονομίας», «αλλά επειδή τους τελειώνει το διαθέσιμο εισόδημα τη 19η μέρα του μήνα».

Ο κ. Τσίπρας μίλησε για αλλοπρόσαλλη πολιτική και τόνισε ότι ενώ τα χειρότερα είναι μπροστά μας η κυβέρνηση πηγαίνει «με το manual της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας». «Η κρίση δεν μπορεί να γιατρευτεί με λίγα περισσότερα απ' το δημόσιο ταμείο -δεν είναι αυτή η κριτική που σας κάνουμε- αλλά με διαφορετικό υπόδειγμα πολιτικής, δεν είναι ζήτημα δημοσιονομικής ευστάθειας, αλλά υποδείγματος», είπε.

«Η βασική σας σκέψη είναι μην τυχόν και παρέμβουμε στην εσωτερική αγορά, μην τυχόν και αγγίξουμε τα κέρδη, τα υπερκέρδη, τα ουρανοκατέβατα κέρδη, όπως λέει η Κομισιoν, των ηλεκτροπαραγωγών εταιριών, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ, που σπεύσατε να ιδιωτικοποιήσετε», είπε. Μίλησε για παρωχημένη και αναποτελεσματική λογική, «επικίνδυνη ιδιαίτερα για την περίοδο που έρχεται, που δε θα είναι περίοδος οικονομικής κρίσης αλλά πολεμικής οικονομίας». «Και εσείς θα σκέφτεστε τη τιμή της μετοχής στο ταμπλό του χρηματιστηρίου. Και μη τυχόν φορολογήσετε τα υπερκέρδη ολίγων ιδιωτών», σημείωσε.

