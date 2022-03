Κοινωνία

Αργυρούπολη: λήστεψαν ντελιβερά με την απειλή όπλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χείροπέδες πέρασαν στους δράστες οι Αρχές μετά από καταδίωξη. Τι εντοπίστηκε πάνω τους.

Συνελήφθησαν στον Άλιμο, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, τρεις αλλοδαποί, δύο 25χρονοι και 22χρονος, μέλη εγκληματικής ομάδας.

Υπό την απειλή όπλου, λήστεψαν διανομέα στην περιοχή της Αργυρούπολης. Ακολούθησε άγρια καταδίωξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη των δραστών.

"Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες της 21-3-2022 στον Άλιμο, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, τρεις αλλοδαποί, δύο 25χρονοι και 22χρονος, μέλη εγκληματικής ομάδας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιανατολικής Αττικής, δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης εγκληματικής ομάδας, ληστείας κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και παράβαση της Νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Λίγο νωρίτερα οι ανωτέρω, με την απειλή όπλου, εξανάγκασαν διανομέα φαγητού στην Αργυρούπολη να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ, το κινητό του τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, που έκαναν περιπολία εκείη την ώρα, εντόπισαν τους ανωτέρω να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι κατηγορούμενοι απέρριψαν από το παράθυρο του αυτοκινήτου σακούλα που περιείχε δύο αεροβόλα πιστόλια, δύο κουκούλες τύπου full face, γάντια και κομμάτια υφάσματος πρόσφορα για περίδεση και ακινητοποίηση.

Μετά από λίγα λεπτά επετεύχθη η ακινητοποίηση του οχήματος και η σύλληψη των αλλοδαπών οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Τ.Α. Αλίμου.

Σε έρευνα στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν επιπλέον κουκούλα full face, περιλαίμιο, γάντια μιας χρήσεως και γάντι εργασίας. Στην κατοχή τους βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 212 ευρώ και κινητά τηλέφωνα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους και σε κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, 14 πλαστά χαρτονομίσματα, 2 κάμερες επιτήρησης και καταγραφικό μηχάνημα.

Επιπρόσθετα, σε βάρος του 22χρονου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστεία και βαριά σωματική βλάβη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: πείτε μου κι εμένα τι έκανα στα παιδιά μου...

Βασίλης Δημάκης: επιστολή του δραπέτη που “έσπασε” το βραχιολάκι

Ακρίβεια - Μητσοτάκης: στήριξη των πολιτών με μόνιμα και έκτακτα μέτρα