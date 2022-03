Κόσμος

Μπάιντεν – Ερντογάν: Νέα συνάντηση στις Βρυξέλλες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια στιγμή η Άγκυρα συνεχίζει να εμφανίζεται αμετακίνητη στις θέσεις της και λέει ότι «δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τους S-400 υπό την πίεση των ΗΠΑ».

Την τρίτη τους συνάντηση θα πραγματοποιήσουν αύριο στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζό Μπάιντεν και ο Τούρκος ομόλογος του, Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν πραγματοποίησε την πρώτη του συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Μπάιντεν το 2021, και πάλι σε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 2021.

Ο Ερντογάν πραγματοποίησε τη δεύτερη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησή του με τον Μπάιντεν στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G20 τον Οκτώβριο του 2021 στη Ρώμη, την πρωτεύουσα της Ιταλίας.

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά στην αυριανή συνάντηση Ερντογάν – Μπάιντεν θα συζητηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ. Θα αξιολογηθούν επίσης οι προσπάθειες της Τουρκίας να διαμεσολαβήσει για μια πολιτική λύση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Επιπλέον, αναμένεται ότι το αίτημα της Τουρκίας, που περιλαμβάνει την αγορά 40 νέων αεροσκαφών από τις ΗΠΑ και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων F-16, θα οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Στο πλαίσιο αυτό, στην ημερήσια διάταξη θα μπει και το αίτημα για άρση όλων των κυρώσεων κατά της Τουρκίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η Τουρκία δεν κάνει πίσω για τους S-400

Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας Ισμαήλ Ντεμίρ, δήλωσε ότι «Η Τουρκία δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τους S-400 υπό την πίεση των ΗΠΑ».

Μιλώντας στον ρωσικό Τύπο μετά τα αμερικανικά δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Τουρκία να δώσει τους S-400 στην Ουκρανία, ο Ντεμίρ είπε, «Δεν τίθεται θέμα συζήτησης για μας. Αυτό το θέμα έχει συζητηθεί στο παρελθόν και τώρα συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Στη δήλωσή του στην Izvestiya, ο Demir συμπλήρωσε, «Η Τουρκία μπορεί να καθορίσει τη δική της πολιτική και τον δρόμο που θα ακολουθήσει. Η θέση μας είναι να διατηρήσουμε την ειρήνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Κάνουμε τα πάντα για να σταματήσει η αιματοχυσία».

Δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από την Τουρκία να παραδώσει ανεπίσημα S-400 στην Ουκρανία για να χρησιμοποιηθούν κατά της ρωσικής εισβολής. Αναφέρθηκε ότι η προαναφερθείσα πρόταση ήταν στην ημερήσια διάταξη και κατά την επίσκεψη της αναπληρώτριας υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουέντι Σέρμαν στην Τουρκία.

Ειδήσεις σήμερα:

Επιδότηση στα καύσιμα: η κάρτα, το ψηφιακό κουπόνι και το μπόνους των 5 ευρώ

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: πείτε μου κι εμένα τι έκανα στα παιδιά μου...

Βασίλης Δημάκης: επιστολή του δραπέτη που “έσπασε” το βραχιολάκι