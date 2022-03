Κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο: Έκκληση της Αστυνομίας για πληροφορίες

Πληροφορίες για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα οδηγό μηχανής, αναζητά η Ελληνική Αστυνομία.

(εικόνα αρχείου)

Η ΕΛΑΣ απευθύνει δημόσια έκκληση στους πολίτες για πληροφορίες σχετικά με ένα τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα που συνέβη στις 17/3 και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της.

Συγκεκριμένα το δυστύχημα συνέβη περί της 01:25 επί της Λεωφόρου Ηρακλείου άνωθεν της γέφυρας Ριζούπολης.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στην ανακοίνωση της:

"Την 17.03.2022 και περί ώρα 01:25΄, επί της Λ. Ηρακλείου, άνωθεν της γέφυρας Ριζούπολης, περιοχής Δήμου Αθηναίων, δίκυκλη μοτοσικλέτα, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, να επικοινωνήσει με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής, στα τηλέφωνα 210-2854400 και 210-2854402".

pic.twitter.com/lH2dPK1Kf5

— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) March 23, 2022

