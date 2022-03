Life

“Το Πρωινό” - Τριαντάφυλλος: ο γιός μου νόμιζε ότι τον εγκατέλειψα… (βίντεο)

Τι λέει ο τραγουδιστής για την καριέρα και τις εμφανίσεις του, την σύζυγο του και τον μικρό Νικόλα, ο οποίος ένιωσε εξαιρετικά έντονα την απουσία του επί μήνες.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» βρέθηκε την Τετάρτη ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε μεταξύ άλλων για τη σύζυγο του, Δήμητρα, για τη συμμετοχή στο Survivor, αλλά και για την αντίδραση του γιου του, Νικόλα, όσο καιρό έλειπε στον Άγιο Δομίνικο.

«Είμαστε 15 χρόνια μαζί. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος η Δήμητρα, μια υπέροχη μητέρα, μεγαλώνει πολύ ωραία τον Νικόλα και είναι ηρωίδα για μένα. Έχει το ιατρείο, ξυπνάει πρωί, την αγαπάει ο κόσμος γιατί τους προσέχει όλους. Είναι φοβερή γιατρός. Βασικά είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αυτή τη γυναίκα. Είμαι πολύ καλά. Δεν πέρασε καθόλου καλά, όσο βρισκόμουν στο Survivor. Έλειπα 6,5 μήνες και κανείς δεν το περίμενε. Ήταν δύσκολο γι’ αυτήν», είπε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

Συνέχισε λέγοντας, «αν ήταν σαν και εμένα δεν θα ταιριάζαμε. Θα ξενέρωνα και εγώ. Το γουστάρω που με βάζει στη θέση μου. Δεν βαριέμαι ποτέ. Ξέρεις τι είναι μετά από 15 χρόνια μα γουστάρεις και να είσαι ερωτευμένος; Εγώ είμαι ακόμα, εκείνη δεν ξέρω αν είναι».

Όσον αφορά το γιο του Νικόλα ανέφερε: «Την πρώτη μέρα που μπήκα στο σπίτι, με περίμενε και η αγκαλιά που μου έδωσε ήταν… πώς να στο πω; Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ έτσι στη ζωή μου. Με είχε σφιχτά αγκαλιά 5 λεπτά. Το παιδί νόμιζε ότι τον άφησα. Νόμιζε ότι τον εγκατέλειψα. Πήγαμε σε ειδικό. Είναι μικρός, τώρα γίνεται 6 ετών. Όταν έφυγα του εξήγησα ότι πάω σε μια παραλία εδώ δίπλα, απλά δεν θα μπορώ να έρχομαι».

