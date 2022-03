Αθλητικά

Ο Αμπράμοβιτς ενδιαφέρεται για την αγορά τουρκικής ομάδας

Ο Ρώσος ολιγάρχης, που αναγκάστηκε να βάλει πωλητήριο στην Τσέλσι, σκέφτεται να επενδύσει στο τουρκικό ποδόσφαιρο.

Ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος αναγκάστηκε να βάλει πωλητήριο στην Τσέλσι λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τις κυρώσεις από την βρετανική Κυβέρνηση ως συνέπεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, φαίνεται πως στρέφει το ενδιαφέρον του στο τουρκικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο Αμπράμοβιτς ενδιαφέρεται να αγοράσει την Γκιόζτεπε και μάλιστα το Reuters μεταδίδει ότι πολλοί πλούσιοι Ρώσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Τουρκία.

Τα σενάρια πάντως για την αγορά της Γκιόζτεπε από τον Αμπράμοβιτς οδήγησαν μέσα σε ένα 24ωρο σε αύξηση της αξίας της κατά 3 φορές.

