Κορονοϊός - Άρση μέτρων: η εισήγηση για σχολεία και γήπεδα

Που κατέληξε η συζήτηση στην επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Ποια περιοριστικά μέτρα αίρονται και ποια θα "ελαφφρύνουν".

Η συνεδρίαση της επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη με τους ειδικούς να εισηγούνται αλλαγές από την 1η Απριλίου.

Πιο συγκεκριμένα, αποφάσισαν πως από την 1η Απριλίου τα self test για τα σχολεία θα μειωθούν από δύο σε ένα την εβδομάδα, ενώ η πληρότητα στα γήπεδα επιστρέφει στο 100%.

Λίγες ώρες πριν ο Θάνος Πλεύρης, ανακοίνωσε πως από τις 15 Απριλίου θα παύσει και το πρόστιμο για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών.

Ακόμη, επεσήμανε πως στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, θα παρουσιαστεί το συνολικό σχέδιο της Κυβέρνησης για την αποκλιμάκωση των μέτρων που αφορούν τα τεστ, την είσοδο στους κλειστούς χώρους και την ανάγκη να υπάρχει πιστοποιητικό. Βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής, θα ληφθούν και οι αποφάσεις της Κυβέρνησης.

Επίσης, παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2022 η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για το προσωπικό των ιδιωτικών και δημόσιων δομών υγείας και έως 30 Ιουνίου 2022 οι έκτακτες ρυθμίσεις που είχαν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την αποδοχή της νέας δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης.

Μεταξύ άλλων, παρατείνονται μέχρι 30 Ιουνίου 2022, η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων, η διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορονοϊού από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, η ένταξη ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, η προθεσμία πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, η ισχύς του μέτρου μετακίνησης προσωπικού, η αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση της COVID-19.

