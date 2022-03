Οικονομία

Ουκρανία - Πούτιν: Η Ευρώπη θα πληρώνει το αέριο σε ρούβλια

Θα συνεχίσουμε τις προμήθειες αερίου σύμφωνα με τις συμβάσεις, αλλά οι πληρωμές θα γίνονται σε ρούβλια, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ρυθμίσεις που θα επιβάλουν οι αγορές φυσικού αερίου να πληρώνονται σε ρωσικά ρούβλια, προανήγγειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οπως δήλωσε ο κ. Πούτιν, η κατάσχεση ρωσικών στοιχείων ενεργητικού από ξένες χώρες λόγω της εισβολής στην Ουκρανία «κατέστρεψε την εμπιστοσύνη».

«Σχεδιάζουμε να αλλάξουμε τον τρόπο πώλησης αερίου σε μη φιλικές χώρες, ώστε να πραγματοποιούνται σε ρούβλια», υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι οι αλλαγές θα επηρεάσουν μόνο το νόμισμα στο οποίο θα γίνονται οι πληρωμές.

Σημειώνεται ότι στις μη φιλικές χώρες συμπεριλαμβάνονται όσες έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Θα συνεχίσουμε τις προμήθειες αερίου σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει, τόνισε, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει από την κρατική Gazprom να προχωρήσει στις αντίστοιχες αλλαγές στις συμβάσεις.

«Έδωσα προθεσμία μίας εβδομάδας στην κεντρική τράπεζα και τη ρωσική κυβέρνηση για να βρούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε σε αυτές τις αλλαγές», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

