Ρομποτική και ενδοσκοπική αντιμετώπιση παθήσεων του προστάτη

Οι συχνότερες παθήσεις του προστάτη και οι πλέον διαδεδομένες και οι εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης τους.

O προστάτης είναι ένας αδένας του ανδρικού ουρογεννητικού συστήματος. Το προστατικό υγρό που εκκρίνει αποτελεί σημαντικό μέρος του σπέρματος και συνεισφέρει στην κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. Επίσης, ρυθμίζει την εναλλαγή ούρησης και εκσπερμάτισης, καθώς συμμετέχει στο σχηματισμό του εσωτερικού σφιγκτήρα της ουρήθρας.

Ποιες είναι οι συχνότερες παθήσεις του προστάτη;

Φλεγμονή του προστάτη (οξεία προστατίτιδα, χρόνια προστατίτιδα, απόστημα)

Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη

Καρκίνος του Προστάτη.

Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων χειρουργικής αντιμετώπισης της καλοήθους διόγκωσης του προστάτη προτιμώνται οι ενδοσκοπικές τεχνικές, διαμέσου της ουρήθρας (διουρηθρική προσπέλαση) και χωρίς τομές. Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως είναι η διουρηθρική προστατεκτομή με τη χρήση διπολικής διαθερμίας (TURis), η ελάχιστα επεμβατική τεχνική του Rezum και η laser εκπυρήνιση του προστάτη (HoLEP).

«Οι σύγχρονες αυτές τεχνικές εμφανίζουν άριστο αποτέλεσμα στην αποκατάσταση της ποιότητας της ούρησης, με πολύ χαμηλή πιθανότητα επιπλοκών. Για ασθενείς με ήπια υπερπλασία του προστάτη που επιθυμούν να διατηρήσουν την εκσπερμάτισή τους ή που δεν μπορούν να λάβουν αναισθησία, η τεχνική Rezum μπορεί να προσφέρει σημαντική λύση. Χρησιμοποιείται θερμική ενέργεια σε μορφή ατμών νερού που εναποτίθεται στους ιστούς του προστάτη και προκαλεί κυτταρική νέκρωση. Τα αποτελέσματα της θεραπείας φαίνονται συνήθως μέσα σε 2 εβδομάδες», εξηγεί ο κ. Νικόλαος Α. Κωστακόπουλος, MD PhD, Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Επιμελητής Α’ Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan General, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.





Η τεχνική TURis, με τη χρήση διπολικής ενέργειας σε φυσιολογικό ορό, επιλέγεται για μεσαίου ή μεγαλύτερου μεγέθους προστάτες με σημαντικά ποσοστά επιτυχίας και αποτέλεσμα που βλέπει άμεσα ο ασθενής, ενώ ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές σε σύγκριση με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα (μονοπολική ενέργεια, ανοιχτό χειρουργείο).

Για εξαιρετικά ευμεγέθεις προστάτες (πάνω από 80 γραμμάρια) έχει ένδειξη η εκπυρήνιση του προστάτη με τη χρήση laser (HoLEP). H τεχνική εξασφαλίζει αφαίρεση ολόκληρου του αδενώματος του προστάτη χωρίς ανάγκη τομής και με χαμηλή πιθανότητα επιπλοκών.

Ρομποτική Προστατεκτομή για την αντιμετώπιση του Καρκίνου του Προστάτη

Το αδενοκαρκίνωμα του προστάτη αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες και τον δεύτερο συχνότερο παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, με την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή του, το ποσοστό θανάτων από καρκίνο του προστάτη παραμένει αρκετά χαμηλό.

Με την εισαγωγή της Ρομποτικής Χειρουργικής, η αντιμετώπισή του πραγματοποιείται με το Ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi που αποτελεί την τελευταία λέξη στις τεχνολογικές εξελίξεις της χειρουργικής.

«Κατά τη διάρκεια της επέμβασης αφαιρείται ο προστάτης αδένας μαζί με τις σπερματοδόχες κύστεις και τμήμα των σπερματικών πόρων. Στη συνέχεια, η ουροδόχος κύστη συρράφεται ξανά με την ουρήθρα. Σε περιπτώσεις επιθετικού καρκίνου στην αρχική βιοψία προστάτη αφαιρούνται προληπτικά και λαγόνιοι λεμφαδένες. Η τεχνική αυτή αυξάνει την πιθανότητα ταχύτερης επαναφοράς της εγκράτειας και της στυτικής λειτουργίας του ασθενή, σε συνδυασμό με άριστο και ασφαλές ογκολογικό αποτέλεσμα. Η αποκατάσταση του ασθενή μετά το χειρουργείο είναι πολύ ταχύτερη από την ανοιχτή αφαίρεση του προστάτη και ο πόνος μειώνεται στο ελάχιστο. Η πιθανότητα επιπλοκών είναι πολύ χαμηλότερη από την ανοιχτή τεχνική», καταλήγει κ. Κωστακόπουλος.