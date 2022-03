Πολιτική

Η Άγκυρα επιμένει για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επανήλθε εκ νέου με δηλώσεις του ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα ούτε συζητήθηκε ποτέ, απαντά κατηγορηματικά ο Παναγιωτόπουλος.

Επιμένει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, στο θέμα της «συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο», παρά την κατηγορηματική διάψευση του Έλληνα ομολόγου του, Νίκου Παναγιωτόπουλου, ότι ουδέποτε τέθηκε τέτοιο θέμα στη συνάντηση που είχαν οι δυο τους στο περιθώριο της έκτακτης υπουργικής συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Ακάρ σε δηλώσεις του που δημοσιεύει η milliyet, αναφέρει τα εξής, «Όταν πήγαμε πρόσφατα στις Βρυξέλλες, μιλήσαμε και μιλήσαμε με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας στη συνάντηση του ΝΑΤΟ. Είπαμε τα γεγονότα και τις σκέψεις μας όπως ήταν. “Σας προσκαλώ. Ελάτε εδώ. Αν όχι, καλέστε με εσείς και θα έρθω”, είπα. Ας λύσουμε τα θέματα μόνοι μας. Με άλλα λόγια, εάν δεν μπορείτε να λύσετε μόνοι σας ένα πρόβλημα, αρχίζουν να μιλούν άλλοι για εσάς στη διεθνή σκηνή. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για την επίλυση των δικών μας ζητημάτων.

Πραγματοποιήσαμε δύο συναντήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Αθήνα και μία στην Άγκυρα. Είναι η σειρά μας για την τέταρτη συνάντηση. Τους περιμένουμε. Εμείς λέμε να μιλήσουν οι υπουργοί Τουρισμού και Ενέργειας για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον πλούτο του Αιγαίου. Αφήστε τους να μιλήσουν. Είπαμε, ‘το συντομότερο δυνατόν’, ελάτε στην Κωνσταντινούπολη ή καλέστε εμένα, θα έρθω στην Αθήνα.” Ακόμη δεν μας απάντησαν.

Υπάρχει ένα θέμα που έχει εκφράσει εδώ ο Πρόεδρός μας, είναι σημαντικό. Στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ειπώθηκε ότι τόσο η Τουρκία όσο και η Ελλάδα έχουν ιδιαίτερη ευθύνη και θέση στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Το θυμίσαμε αυτό. Είπαμε: Ελάτε να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε εδώ, τόσο για να λύσουμε τα προβλήματα μεταξύ μας όσο και για να συνειδητοποιήσουμε την ειρήνη, την ηρεμία και την εκεχειρία στην περιοχή μας και την περιοχή μας.

Εμείς, ως κράτος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ως Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση απειλή για κανέναν. Αντίθετα, για τους φίλους, τους συμμάχους, τις συμμαχίες μας, τη Δημοκρατία της Τουρκίας, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι ένας αξιόπιστος, ισχυρός και αποτελεσματικός σύμμαχος. Θέλουμε να το γνωρίζουν όλοι αυτό. Όσοι καταλαβαίνουν την αξία αυτού κατάλαβαν, και όσοι δεν καταλαβαίνουν θα καταλάβουν.

Παναγιωτόπουλος: Καμία συζήτηση , για συνεκμετάλλευση με αντικείμενο φυσικούς πόρους στο Αιγαίο

«Ουδεμία κουβέντα έγινε στη συνάντηση που είχα με τον Τούρκο ομόλογό μου, για συνεκμετάλλευση με αντικείμενο φυσικούς πόρους στο Αιγαίο», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας χθες στην ολομέλεια της Βουλής.

Νωρίτερα, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, είχε ρωτήσει τον υπουργό Εθνικής 'Άμυνας για τη δήλωση του Τούρκου ομολόγου του, μετά την πρόσφατη συνάντησή τους, με την οποία ο κ. Ακάρ είχε κάνει λόγο για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. «Εμείς», είπε ο κ. Χήτας, δεν πιστεύουμε τη δήλωσή αυτή. Κάλεσε ωστόσο τον υπουργό, με την ευκαιρία της παρουσίας του στη Βουλή, να διαψεύσει τους ισχυρισμούς Ακάρ για το περιεχόμενο της συνάντησής τους.

«Ούτε είχα καμία τέτοια εξουσιοδότηση, ούτε είχα καμιά τέτοια αρμοδιότητα για να συζητήσω με τον ομόλογό μου, Τούρκο υπουργό 'Άμυνας, θέμα συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου, όσον αφορά φυσικούς πόρους», απάντησε ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Εκείνο που συζητήθηκε - διευκρίνισε ο υπουργός - είναι πως με δεδομένη τη μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή στην περιοχή, θα είναι προς το συμφέρον αμφοτέρων «να πέσουν οι εντάσεις που μας δοκίμασαν ως χώρες το περασμένο καλοκαίρι και επομένως, οι υπουργοί 'Άμυνας θα πρέπει να επεξεργαστούν τρόπους που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση των εντάσεων και στην εμπέδωση ηρεμότερου κλίματος στην περιοχή, προκειμένου να υπάρξει ένα ήρεμο καλοκαίρι, και από αυτό το ήρεμο καλοκαίρι να ωφεληθεί η τουριστική οικονομία και για τις δύο χώρες».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Άρση μέτρων: η εισήγηση για σχολεία και γήπεδα

Ρόδος: ομολογία πατέρα ότι βίασε την κόρη του!

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: πείτε μου κι εμένα τι έκανα στα παιδιά μου...